© Foto: My Profit Tutor - UnsplashDie Analysten von RBC Capital Markets haben die Aktie des deutschen Sportartikelherstellers Adidas hochgestuft. Ihr Kursziel lässt aufhorchen! Bei Adidas rollt der Ball wieder Pünktlich zum Start der Fußball-WM am Donnerstagabend ist die Adidas-Aktie wieder in Schwung gekommen. Nach einem schwachen Jahresauftakt mit anhaltenden Kursverlusten war es im März und April zu einer Bodenbildung gekommen. Die zahlt sich für geduldige Anlegerinnen und Anleger inzwischen aus, denn die Anteile haben ordentlich an Fahrt aufgenommen. Die Erholung wurde in dieser Woche nicht nur von Vorfreude auf das in Nordamerika stattfindende sportliche Großereignis, sondern auch von positiven Analystenkommentaren …
Enthaltene Werte: CA7800871021,DE000A1EWWW0Den vollständigen Artikel lesen
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