Hamburg (ots) -So etablieren Sie User-Needs-Modelle erfolgreich im redaktionellen Alltag - von Themenplanung bis FeedbackIm digitalen Journalismus geht es schon lange nicht mehr nur darum, die neuesten Nachrichten anzubieten. Leserinnen und Leser verlangen nach umfassenden Erklärungen, unterschiedlichen Perspektiven und möchten auch mal zwischen den Zeilen schmunzeln. Verlage stehen vor der Herausforderung, diese Nachfrage zu erfüllen, um treue Leser zu gewinnen und diese in zahlende Abonnenten zu verwandeln. Dabei richtet sich der Blick weg von der reinen Nachricht, hin zu inspirierenden, einordnenden, erklärenden und unterhaltsamen Geschichten.Strukturierte Arbeitsweise und neue Routinen im Redaktionsalltag durch KIIn diesem Inhouse-Training vermitteln Katja Fleischmann und Barbara Maas, wie Redaktionen User Needs präzise umsetzen, von der Themenplanung über die Redigatur bis zum Feedback. Die Teilnehmenden entwickeln neue Routinen und setzen durch Experimente neue Ansätze direkt um. Sie lernen, Themen-Konferenzen besser zu strukturieren, User Needs auch in Lagen anzuwenden sowie KI-Tools und Daten gezielt zur Qualitätssicherung einzusetzen.Unsere Expertinnen geben außerdem Impulse für den Aufbau einer konstruktiven Feedback-Kultur und helfen, neue Ansätze durch Experimente sofort umzusetzen.Programm:- Effektive Themen-Konferenzen: Dauer, Frequenz, Teilnehmer, Agenda und Meeting-Hacks für eine produktivere Zusammenarbeit- Bessere Selbstorganisation in Teams: Themen-Pitches und Checklisten erfolgreich etablieren- KI-Tools gezielt einsetzen: Unterstützung von der Themenfindung bis zur Redigatur- Konstruktives Feedback geben und annehmen: Ideen-Management, Feedback, offene Kritikkultur fördern- Daten richtig interpretieren: Erkenntnisse nutzen und als Motivation im Team einsetzen- Flexibilität bewahren: Mit Experimenten die besten Arbeitsroutinen entwickeln- Direkte Anwendung in der Redaktion: Praktische Übungen für den Transfer in den ArbeitsalltagDas Training nimmt 1,5 Tage in Anspruch und wird ausschließlich in Präsenz durchgeführt. Anschließend folgen 3 jeweils 90minütige Online-Meetups mit Praxis-Feedback und vertiefenden Impulsen (Termine nach Absprache):- Deep Dive Themenplanung- Deep Dive Textabnahme- Deep Dive Arbeiten mit DatenDiese Schulung richtet sich an Redaktions- und Ressortleiter sowie CvDs, Content Development Manager und redaktionelle Coaches, die ihr Team für die präzise Umsetzung von User Needs gezielt anleiten möchten. Die maximale Gruppengröße liegt bei 10 Personen.Auf Wunsch und nach Absprache schneiden wir diese Inhouse-Schulung auf Ihre individuellen Anforderungen zu und berücksichtigen die speziellen Herausforderungen Ihrer Redaktion.Unsere Expertinnen:Katja Fleischmann leitet bei dpa die Initiative DRIVE (https://www.dpa.com/de/driving-school) und arbeitet dort gemeinsam mit der Unternehmensberatung Highberg sowie 30 regionalen Verlagen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an der Steigerung digitaler Erlöse. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Entwicklung von Inhaltsstrategien nach User Needs. Zudem konzipiert sie interaktive Schulungen, um die Anwendung von Nutzerbedürfnissen in der Praxis zu unterstützen.Barbara Maas (https://barbara-maas.de/)ist Trainerin und Coachin für Journalismus und agile Methoden. Sie arbeitet mit Hochschulen, Weiterbildungseinrichtungen und Redaktionen an Formaten, Produkten, Strategien und Team-Arbeit.Eckdaten:- Dauer: 1,5 Tage + 3 vertiefende, jeweils 90minütige Online-Meetups- Die Durchführung erfolgt in Präsenz, entweder in Ihren Räumen oder in externen Locations.- Maximale Gruppengröße: 10 Personen- Termin: nach AbspracheDie Kosten für Vorbereitung und Durchführung teilen wir auf Anfrage gerne mit. Wir erstellen wir für Sie ein persönliches Angebot, das Ihre individuellen Anforderungen berücksichtigt.Pressekontakt:Marcus HeumannLeiter dpa-AkademieTelefon: +49 040 4113-32845E-Mail: akademie@dpa.comOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6293172