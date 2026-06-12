Kiel (ots) -Die Deutsche Marine begrüßt vom 19. bis zum 28. Juni 2026 rund 20 Schiffe und Boote aus sieben Nationen zur 132. Kieler Woche. Mehr als 2.000 internationale Marinesoldatinnen und Soldaten werden den Marinestützpunkt Kiel-Wik und die Stadt Kiel besuchen. Das Flaggschiff der deutschen Marine ist die Fregatte "Sachsen-Anhalt". Zu den Gästen gehören u.a. das US-amerikanische Kommandoschiff "Mount Whitney", die dänische Fregatte "Absalon" und die polnische Fregatte "Kosciuszko".Traditionell wird es im Marienstützpunkt Kiel-Wik auch dieses Jahr wieder ein Open Ship geben. Dazu öffnet der Marinehafen seine Tore am Samstag, den 20.06.2026 und Sonntag, den 21.06.2026, von 11 - 17 Uhr (letzter Einlass um 16:30 Uhr). Während des Open Ship erwartet die Gäste u.a. Vorführungen des Marinehubschraubers Sea Lynx mit Soldaten des Seebataillons, ein Konzert des Marinemusikkorps und der Reservisten Big Band sowie Hundevorführungen des Zolls. Auch Drohnen des Cyber- und Informationsraum und des Aufklärungsbataillons, sowie Torpedos aus dem Munitionsdepot können bestaunt werden. Für die Kinder gibt es wieder die beliebte Hüpfburg "U-Hüpf". Darüber hinaus wird die 137. Marinekutterregatta vor den Toren des Marinestützpunktes ausgetragen. Die Langfahrten verlaufen nach Schilksee und in die Kieler Innenförde."Für uns bedeutet die Kieler Woche: Türen öffnen! Gäste sind herzlich willkommen und die Menschen können den Stützpunkt besuchen, Schiffe besichtigen, Fragen stellen, mit Soldatinnen und Soldaten ins Gespräch kommen und dabei die Bundeswehr aus nächster Nähe erleben. So wird aus einem oft abstrakten Bild eine persönliche Begegnung", so der Kommandeur des Marinestützpunktes Kiel-Wik, Fregattenkapitän Frank Hallmann.Die "Gorch Fock" ist dieses Jahr nicht vor Ort. Das Segelschulschiff der Deutschen Marine ist auf einer Auslandsausbildungsreise im Atlantik unterwegs.Hinweise für die PresseDas Kieler Woche Büro des Presse- und Informationszentrums der Marine ist am Samstag, den 20.06.2026 und Sonntag, den 21.06.2026 geöffnet. Akkreditierte Medienvertreter werden gebeten, sich mit ihrem Presseausweis oder einer redaktionellen Beauftragung anzumelden und die Pressekarte für den Marinestützpunkt in Empfang zu nehmen.Für Medienanfragen im Rahmen des Open Ship oder zu Aktivitäten der Deutschen Marine auf der Kieler akkreditieren sich Medienvertretende bitte über das Akkreditierungsformular "Kieler Woche 2026".Nachfragen: Tel.: +49 (0)431 71745 1410/1411E-Mail: pizaussenstelleostsee@bundeswehr.orgProgramm der Deutschen Marine auf der Kieler Woche 2026Freitag, 19. Juniab 06:30 Uhr Einlaufen der BALTOPS-Teilnehmer in den Marinestützpunkt Kiel-Wik("Hautnah" können Sie die Einheiten am Friedrichsorter Leuchtturm oder vom U-Boot Ehrenmal in Mönkeberg erleben)Samstag, 20. Juni11:00 - 17:00 Uhr Open Ship* (Verschiedene Aussteller, Flugprogramm, Platzkonzert, etc.)14:00 - 17:00 Uhr Kutterregatta Wettfahrten, Kieler FördeSonntag, 21. Juni08:30 - 17:00 Uhr Kutterregatta Wettfahrten, Kieler Förde09:00 - 10:30 Uhr Gottesdienst an Bord der Fregatte "Sachsen-Anhalt" (nur bestätigte Anmeldungen, Anmeldung: kielerwochestab@bundeswehr.org)11:00 - 17:00 Uhr Open Ship* (Verschiedene Aussteller, Flugprogramm, Big Band der Reservisten, etc.)Montag, 22. Juni08:30 - 13:00 Uhr Kutterregatta Wettfahrten, Kieler Förde09:00 - 14:00 Uhr Camp Marine (Schülerinnen und Schüler besuchen die Deutsche Marine)10:00 - 11:30 Uhr Kranzniederlegung im Gedenken an die in See gebliebenen Kameraden aller Länder (Marine-Ehrenmal Laboe, Strandstraße 92, Laboe)16:00 - 17:00 Uhr Siegerehrung Kutterregatta (ZK 10 und offene Klassen), Filmsaal Marinestützpunk KielDienstag, 23. Juni09:00 - 14:00 Uhr Camp Marine (Schülerinnen und Schüler besuchen die Deutsche Marine)14:00 - 17:00 Uhr Kutterregatta Wettfahrten, Kieler FördeMittwoch, 24. Juni09:00 - 14:00 Uhr Camp Marine (Schülerinnen und Schüler besuchen die Deutsche Marine)08:30 - 17:00 Uhr Kutterregatta Wettfahrten, Kieler Förde19:00 - 22:00 Uhr Konzert Marinemusikkorps Kiel an Bord der Fregatte "Sachsen-Anhalt", Marinestützpunkt Kiel-WikDonnerstag, 25. Juni08:30 - 17:00 Uhr Kutterregatta Wettfahrten, Kieler Förde18:00 - 20:00 Uhr Konzert Marinemusikkorps Kiel in der Forstbaumschule (keine Anmeldung erforderlich, Eintritt frei)Freitag, 26. Juni09:00 - 13:00 Uhr Kutterregatta Wettfahrten, Kieler Förde16:00 - 17:00 Uhr Siegerehrung Kutterregatta (K-II-K, OLJM, INAT, JWK), Filmsaal Marinestützpunkt KielSamstag, 27. Juni11:00 - 15:00 Uhr Kutterrace, Seebad Düsternbrook16:00 - 17:00 Uhr Siegerehrung Kutterregatta (Kutterrace), Filmsaal Marinestützpunk Kiel*Einlassbestimmungen Open ShipFür den Zutritt zum Veranstaltungsgelände gelten besondere Sicherheitsbestimmungen. Es finden Ausweiskontrollen statt, daher ist ein gültiges Ausweisdokument mitzuführen. Personen aus Staaten, die in der Staatenliste gemäß § 13 Absatz 1 Nummer 17 Sicherheitsüberprüfungsgesetz aufgeführt sind, wird kein Zutritt zum Veranstaltungsgelände gewährt. Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ist der Zutritt ausschließlich in Begleitung einer erziehungsberechtigten oder volljährigen Aufsichtsperson gestattet. Die Bundeswehr bittet um Verständnis für die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen.- Der Zugang für Besucher erfolgt über die Südwache des Marinestützpunktes an der Kreuzung Kiellinie/Brandenburger Straße.- Es werden beim Einlass Taschenkontrollen durchgeführt.- Das Einbringen von Haustieren in den Kasernenbereich ist verboten.- Das Einbringen von Glasflaschen ist verboten.- Das Einbringen von alkoholischen Getränken jeglicher Art ist verboten.- Das Einbringen von Waffen jeglicher Art (z.B. Schusswaffen, Messer, Schlagringe, Pfefferspray, etc.) ist verboten.- Die Einfahrt in den Kasernenbereich mit Fahrrädern, Pedelecs, S-Pedelecs, E-Bikes oder E-Scootern ist verboten.- Letzter Einlass: 16:30 Uhr- Die Staatenliste nach § 13 ist zu beachten. BMI - Homepage - Staatenliste im Sinne von § 13 Abs. 1 Nr. 17 SÜG (https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/sicherheit/staatenliste-para-13-anleitung-sicherheitserklaerung.html)Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineAußenstelle Ostsee, KielTelefon: +49 (0)431 71745 1410/1411E-Mail: pizaussenstelleostsee@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/6293179