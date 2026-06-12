Größter Börsengang der Historie von SpaceX



Werbung





Das US-amerikanische Unternehmen SpaceX wird am heutigen Freitag erstmalig an der Börse handelbar sein.



Die Anleger und Finanzmärkte erwarten heute gespannt den größten Börsengang aller Zeiten des US-Raumfahrt- und Technologieunternehmens SpaceX (Space Exploration Technologies). Das Unternehmen gibt insgesamt rund 555,6 Millionen Aktien bei einem Ausgabepreis von 135 Dollar aus. Damit verkaufte es Anteile im Wert von rund 75 Milliarden Dollar und übertraf den bisherigen Börsengang-Rekord aus 2019 der saudi-arabischen Ölfirma Aramco. Gründer Elon Musk behält jedoch ca. 82% der Stimmrechte und damit die Kontrolle über SpaceX.



Mit einer aktuellen Unternehmensbewertung in Höhe von ca. 1,77 Billionen Dollar ist SpaceX zu seinem Börsendebüt mehr wert als Facebook-Konzern Meta und zählt zu den sieben wertvollsten US-Unternehmen in den USA. An der Technologiebörse Nasdaq wird das Unternehmen zum US-Börsenstart voraussichtlich um 15:30 Uhr deutscher Zeit handelbar sein.



SpaceX beabsichtige das Kapital für die Wachstumsstrategie des Unternehmens inklusive Erweiterungen von KI-Infrastrukturen und Kapazitäts-Erhöhungen von Satelliten zu nutzen. Zukünftig sei geplant, KI-Projekte wie xAI und Rechenzentren im All weiter voranzutreiben. Laut eigenen Aussagen sei SpaceX bisher das einzige Unternehmen, das integrierte Hardware- und Software-Infrastrukturen an der Schnittstelle von Weltall, Konnektivität und KI entwickelt und baut.



Sobald die SpaceX-Aktie fortlaufend handelbar ist, werden wir unsere Palette an strukturierten Wertpapieren erweitern und diverse Hebelprodukte anbieten.







Jetzt mit der HSBC-Zertifikate-Masterclass den BaFin-Wissenstest vorbereiten!



Damit Sie weiterhin wie gewohnt mit Turbo-Zertifikaten handeln können, sieht die neue Vorgabe der BaFin spätestens ab Juni 2026 einen halbjährlichen Wissenstest vor. Das neue Kapitel der HSBC-Zertifikate-Masterclass führt Sie durch alle relevanten Themen und bereitet Sie darauf vor, den Test in wenigen Schritten erfolgreich zu absolvieren. Der Test gilt als bestanden, wenn Sie mindestens sechs Fragen richtig beantwortet haben.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









Die Anleger und Finanzmärkte erwarten heute gespannt den größten Börsengang aller Zeiten des US-Raumfahrt- und Technologieunternehmens SpaceX (Space Exploration Technologies). Das Unternehmen gibt insgesamt rund 555,6 Millionen Aktien bei einem Ausgabepreis von 135 Dollar aus. Damit verkaufte es Anteile im Wert von rund 75 Milliarden Dollar und übertraf den bisherigen Börsengang-Rekord aus 2019 der saudi-arabischen Ölfirma Aramco. Gründer Elon Musk behält jedoch ca. 82% der Stimmrechte und damit die Kontrolle über SpaceX.Mit einer aktuellen Unternehmensbewertung in Höhe von ca. 1,77 Billionen Dollar ist SpaceX zu seinem Börsendebüt mehr wert als Facebook-Konzern Meta und zählt zu den sieben wertvollsten US-Unternehmen in den USA. An der Technologiebörse Nasdaq wird das Unternehmen zum US-Börsenstart voraussichtlich um 15:30 Uhr deutscher Zeit handelbar sein.SpaceX beabsichtige das Kapital für die Wachstumsstrategie des Unternehmens inklusive Erweiterungen von KI-Infrastrukturen und Kapazitäts-Erhöhungen von Satelliten zu nutzen. Zukünftig sei geplant, KI-Projekte wie xAI und Rechenzentren im All weiter voranzutreiben. Laut eigenen Aussagen sei SpaceX bisher das einzige Unternehmen, das integrierte Hardware- und Software-Infrastrukturen an der Schnittstelle von Weltall, Konnektivität und KI entwickelt und baut.Sobald die SpaceX-Aktie fortlaufend handelbar ist, werden wir unsere Palette an strukturierten Wertpapieren erweitern und diverse Hebelprodukte anbieten.Damit Sie weiterhin wie gewohnt mit Turbo-Zertifikaten handeln können, sieht die neue Vorgabe der BaFin spätestens ab Juni 2026 einen halbjährlichen Wissenstest vor. Das neue Kapitel der HSBC-Zertifikate-Masterclass führt Sie durch alle relevanten Themen und bereitet Sie darauf vor, den Test in wenigen Schritten erfolgreich zu absolvieren. Der Test gilt als bestanden, wenn Sie mindestens sechs Fragen richtig beantwortet haben.Quelle: HSBC





