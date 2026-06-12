Bereits zum 38. Mal kündigt US-Präsident Donald Trump eine baldige Einigung mit dem Iran an und die Märkte reagieren nach bekanntem Muster. Der sogenannte TACO-Trade ist zurück. Doch ist Trumps Kehrtwende längst eingepreist - Trump kündigt erneut Iran-Deal an - Märkte steigen, Ölpreis fällt Donnerstagabend, Weißes Haus: US-Präsident Donald Trump erklärt, die USA hätten soeben "eine großartige Einigung im Krieg mit dem Iran erzielt". Die Unterzeichnung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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