Ein anonymer Sicherheitsforscher veröffentlicht seit Monaten immer wieder entdeckte Sicherheitslücken in Windows 10 und 11. Jetzt hat "Nightmare Eclipse" eine neue Lücke im Microsoft-Betriebssystem gefunden. Und diese funktioniert sogar trotz aktueller Patches. Normalerweise arbeiten Sicherheitsforscher:innen mit großen Unternehmen zusammen und melden entdeckte Sicherheitslücken, damit diese möglichst schnell geschlossen werden können. Seit einigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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