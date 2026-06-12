ZenaTech hebt ab: Drohnengeschäft lässt Umsatz um 640 Prozent wachsen

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ZenaTech hat im ersten Quartal 2026 einen deutlichen Umsatzanstieg verzeichnet. Das Unternehmen, das in den Bereichen KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service, Enterprise-SaaS und Quantencomputing aktiv ist, gabt seine Finanzergebnisse - in kanadischen Dollar - für die drei Monate zum 31. März 2026 bekannt. ZenaTech erzielte in den drei Monaten bis zum 31. März 2026 einen Umsatz von 8,4 Millionen $. Im Vorjahresquartal hatte der Umsatz bei 1,13 Millionen $ gelegen. Das entspricht einem Anstieg von rund 640%.

Der größte Teil des Wachstums entfiel auf das Drone-as-a-Service-Geschäft, kurz DaaS. In diesem Segment bündelt ZenaTech Dienstleistungen wie Landvermessung, Inspektionen und weitere etablierte Servicebereiche mit Drohnentechnologie. Ziel ist es, Datenerfassung und Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten.

Drone-as-a-Service als wichtigster Umsatzbeitrag

Das DaaS-Segment erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 7,8 Millionen $ und machte damit rund 93% des Gesamtumsatzes aus. Der Anstieg hängt vor allem mit dem Beitrag übernommener Landvermessungs- und Dienstleistungsunternehmen zusammen, in deren Geschäftsmodelle ZenaTech Drohnentechnologie integriert.

Die DaaS-Präsenz umfasst inzwischen Übernahmen in zehn US-Bundesstaaten sowie in Kanada, dem Vereinigten Königreich und Australien. Zusammen mit eigenen Standorten in Orlando, Dublin und Dubai kommt ZenaTech auf 26 DaaS-Standorte.

Ausbau des Drohnen- und Verteidigungsgeschäfts

Im ersten Quartal brachte ZenaTech neue kommerzielle Drohnenprodukte der IQ-Serie auf den Markt. Gleichzeitig begann das Unternehmen mit dem Ausbau eines Verteidigungsportfolios im Bereich Drohnenabwehr. Dazu zählen zwei neue Abfangdrohnen, die Teil eines integrierten Abwehrsystems werden sollen.

Das Enterprise-SaaS-Segment erzielte im Quartal einen Umsatz von 589.857 $. Nach der Übernahme von Now Solutions umfasst dieser Geschäftsbereich zwölf Marken. Zum Quartalsende verfügte ZenaTech über Barmittel und marktgängige Wertpapiere von rund 15 Millionen $. Diese Mittel sollen unter anderem für organisches Wachstum, weitere Übernahmen sowie Investitionen in kommerzielle Anwendungen und Verteidigungstechnologie genutzt werden.

Weitere Übernahmen und operative Integration

Operativ lag der Schwerpunkt im ersten Quartal auf dem weiteren Ausbau des DaaS-Portfolios. ZenaTech integrierte Drohnentechnologie in Bereiche wie Landvermessung, Inspektionen und Hochdruckreinigung. Zudem prüfte das Unternehmen weitere Übernahmeziele, um die geografische Abdeckung zu erweitern und zusätzliche spezialisierte Dienstleistungen anzubieten.

Das Management verweist dabei auf eine Strategie, etablierte Serviceunternehmen mit bestehenden Kundenbeziehungen zu übernehmen und deren Abläufe schrittweise auf drohnenbasierte Automatisierung umzustellen. Parallel soll die Kapitalbasis genutzt werden, um Produktentwicklung, Produktion und weitere Akquisitionen zu finanzieren.

Neue Plattformen für kommerzielle und sicherheitsbezogene Anwendungen

Ein Schwerpunkt der Produktentwicklung liegt auf Drohnenabwehrsystemen. Im Quartal begann ZenaTech mit der Entwicklung eines Prototyps und meldete ein vorläufiges Patent für ein integriertes Abwehrsystem an. Dieses umfasst unter anderem die gasbetriebene Drohne ZD2000 Maritime Interceptor, die als Einweg-Abfangdrohne konzipierte Interceptor P-1 sowie die seegestützte Start- und Betankungsstation IQ Glider.

Auch im weiteren Verteidigungsportfolio meldete das Unternehmen Fortschritte. Dazu gehören der Unterwasserdrohnen-Prototyp IQ Aqua zur Landminenerkennung sowie ein Quantennavigationssystem für Umgebungen ohne GPS. Für die ZenaDrone 1000 reichte das Unternehmen zudem einen Antrag im Green/Blue-UAS-Pathway ein. Dieser Zertifizierungspfad soll eine spätere Beschaffung durch US-Verteidigungsbehörden erleichtern.

Für kommerzielle Anwendungen arbeitete ZenaTech an mehreren Plattformen weiter. Dazu zählen der für Landvermessungen entwickelte IQ Quad, die Drohnen-Hochdruckreinigungsplattform IQ Square sowie die Indoor-Drohne IQ Nano. Letztere wird unter anderem in Schwarmtests für effizientere Inventurprozesse eingesetzt.

Forschung, Sensorik und Quantenprojekte

ZenaTech baut außerdem sein KI-Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie einen KI-Hub in Baton Rouge, Louisiana, weiter aus. Dort sollen Anwendungen im Bereich Verteidigungstechnologie unterstützt werden.

Auf der Produktionsseite liefen bei Spider Vision Sensors in Taiwan die Inbetriebnahme, der Aufbau der Produktionslinie, die Systemintegration und die Lieferkettenplanung weiter. Das Unternehmen arbeitet zudem an neuen DaaS-Dienstleistungen für Wohnungsbauträger und Golfplatzbetreiber.

Im Bereich Forschung und Entwicklung verfolgt ZenaTech Projekte rund um Drohnenschwärme, Echtzeit-Datenverarbeitung und KI-Analysen. Zudem begann das Unternehmen mit Arbeiten an einem 5-Qubit-Quantencomputer, der für Tests und Entwicklung von KI-Drohnenlösungen genutzt werden soll. Mögliche Anwendungsfelder sind Waldbrandmanagement, Verkehrsmanagement und verteidigungsbezogene KI-Projekte.

Finanzkennzahlen im Überblick

Der Gesamtumsatz lag im ersten Quartal 2026 bei 8,4 Millionen $, nach 1,13 Millionen $ im Vorjahreszeitraum. Das DaaS-Segment trug 7,81 Millionen $ bei. Wesentlicher Treiber waren die im Jahr 2025 übernommenen Landvermessungsunternehmen.

Das Enterprise-SaaS-Segment erzielte 589.857 $ Umsatz. Gegenüber dem Vorjahr bedeutete dies einen Rückgang um 143.031 $, der unter anderem mit dem Zeitpunkt von Softwarelizenzverlängerungen zusammenhängt.

Die Bilanzsumme stieg von 100 Millionen $ zum 31. Dezember 2025 auf 109,5 Millionen $ zum 31. März 2026. Das entspricht einem Anstieg von knapp 10%.

Ausblick

ZenaTech plant, weitere Übernahmen in den Bereichen Landvermessung, Inspektion und verwandte Dienstleistungen zu prüfen. Im Fokus stehen zusätzliche US-Bundesstaaten sowie internationale Märkte.

Darüber hinaus will das Unternehmen weiter in die ZenaDrone-1000-Plattform, die IQ-Drohnenserie und Drohnenabwehrsysteme investieren. Auch die Produktionskapazitäten sollen ausgebaut werden, unter anderem an Standorten in Arizona und der Ukraine.

Im Enterprise-SaaS-Geschäft sollen Marketing- und Lead-Generierungsmaßnahmen sowie mögliche weitere Übernahmen zum Wachstum beitragen. Im Verteidigungsbereich verweist ZenaTech auf laufende Gespräche mit staatlichen Stellen und mögliche Demonstrationen, Pilotprojekte oder Verträge. Für weitere Informationen verweist ZenaTech auf seine 6-K-Einreichung auf der Website von SEC EDGAR.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-gibt-umsatzsteigerung-von-640-im-1-quartal-2026-bekannt-wachstum-im-jahresvergleich-von-drohnensparte-getragen/5164749/

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