VEMA und CyberDirekt setzen sich gemeinsam dafür ein, die Cyber-Deckungslücke im Gewerbemarkt zu schließen. Im Zuge einer strategischen Kooperation erhalten VEMA-Makler Zugang zur CyberDirekt-Plattform. Ziel ist, Makler bei der Beratung und Vermittlung von Cyberversicherungen zu unterstützen. Die Maklergenossenschaft VEMA und die Technologieplattform für den Vertrieb von Cyberversicherungen und digitalen Präventionslösungen CyberDirekt starten eine strategische Zusammenarbeit. Gemeinsam wollen sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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