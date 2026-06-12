Ab dem 19.06.2026 ist es so weit: Neue Regeln beim Widerruf von Versicherungsverträgen treten in Kraft. Klare Fristen beenden den "ewigen Widerruf", zugleich wird der Widerrufsbutton Pflicht. Von letzterer sind nur B2B-Anbieter ausgeschlossen. Ab dem 19.06.2026 gelten neue Regeln für den Widerruf von Versicherungsverträgen. Der Gesetzgeber begrenzt das bisher teils unbegrenzte Widerrufsrecht und führt zugleich einen verpflichtenden Widerrufsbutton ein. Ziel ist mehr Rechtssicherheit für Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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