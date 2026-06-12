G7-Gipfel, Fed-Zinsentscheid, das Ende der Unicredit-Offerte für die Commerzbank und ein Großer Verfallstag zum Abschluss - die Handelswoche KW 25 hat es in sich.Die Handelswoche KW 25 hält für Anleger ein volles Programm bereit: Während der G7-Gipfel in Évian geopolitische Unsicherheiten an die Märkte trägt, liefert der Fed-Zinsentscheid am Mittwochabend den entscheidenden marktbewegenden Impuls. Das Auslaufen der Unicredit-Offerte für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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