Schon im vergangenen Jahr hat Dario Amodei vor einer KI-bedingten Arbeitslosenquote von 20 Prozent gewarnt. Jetzt hat er Vorschläge veröffentlicht, wie die Regierung gezielt gegensteuern könnte. Immer mehr Unternehmen bauen KI-bedingt Arbeitsplätze ab. Neben Oracle, Intel und Amazon hat kürzlich auch Cloudflare angekündigt, rund 20 Prozent der Belegschaft zu entlassen. Das Unternehmen argumentierte: "Dieser Schritt ist keine Kostensenkungsmaßnahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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