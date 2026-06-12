Linz (www.anleihencheck.de) - Auch die kanadische Zentralbank hat wie erwartet bei ihrer letzten Sitzung am Mittwoch ihren Leitzins unverändert bei 2,25% belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zugleich hätten die Entscheidungsträger kaum Anzeichen geliefert, dass sich dies auf absehbare Zeit ändern könnte. Zuletzt habe die Kerninflation überraschend nachgegeben und auch durch den Iran-Krieg sei kein übermäßig großer Preisdruck ausgelöst worden. Durch eine schwache Realwirtschaft sei auch eine leicht expansive Geldpolitik weiter angebracht. Eine erste Zinserhöhung der Bank of Canada dürfte damit frühestens erst im Dezember kommen. Das Wechselkursniveau EUR/CAD liege im Moment bei ca. 1,6170. (12.06.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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