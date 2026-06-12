Berlin (www.anleihencheck.de) - Nach einer beeindruckenden Kursrallye schalten die Kapitalmärkte derzeit einen Gang zurück, so Dr. Martin Zurek von der Weberbank.Insbesondere Technologiewerte, die in den vergangenen Monaten maßgeblich für den Aufschwung an den Aktienbörsen verantwortlich gewesen seien, zeigten erste Anzeichen einer nachlassenden Dynamik. Zugleich halte der Krieg zwischen den USA und dem Iran die Rohstoff- und Zinsmärkte in Atem. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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