General Motors spielt mit dem Gedanken, seine Batteriestrategie für Elektroautos nochmals zu ändern. Das äußert Konzern-Batteriechef Kurt Kelty höchstpersönlich. So erwägt GM offenbar, entgegen früherer Pläne keine LFP-Zellen in künftige E-Autos zu integrieren - sondern Lithium-Mangan-reiche Batterien, kurz LMR. General Motors sucht weiter nach der richtigen Batteriestrategie. Noch vor wenigen Jahren setzte der US-Hersteller auf eine nickelhaltige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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