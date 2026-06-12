Mainz (ots) -
Samstag, 18.07.
Bitte Titeländerung beachten:
19.45 Neue Folgen
Böhmi brutzelt mit Tim Mälzer
Kochshow mit Jan Böhmermann
Deutschland 2026
Im Streaming: 11. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 11. Juli 2028
(Die Änderung bitte auch für die Ausstrahlung am Sonntag, 19.07.2026, und Donnerstag, 23.07.2026, beachten.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6293273
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