diesem Artikel

kundenservice@finanzen100.de

Wir führen momentan 31 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 66%. In dieser Woche haben wir eine Analyse mit Chance für Nachzügler veröffentlicht, zwei Rankings geändert und uns von drei Werten verabschiedet. Heute stellen wir bei einem Neuengagement den ersten Fuß in die Tür. Betroffen sind unter anderem Vonovia, SK Hynix, unser Gold ETF und Umicore. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Zuletzt ist die Volatilität gestiegen und die Indizes gefallen. An der Nasdaq gab es die größten Ausschläge, der DAX fuhr mit angezogener Handbremse mit, der S&P500 rangiert dazwischen. Der scharfe Rücksetzer bei Halbleiteraktien könnte sich schon wieder seinem Ende nähern. Wir stellen bei einer Kandidatin heute den ersten Fuß in die Tür.Montag haben wir uns inmit dem Rücksetzer im Tech-Sektor beschäftigt. Wir haben die Chance für Nachzügler bei SK Hynix betont, die sich aus der Korrektur ergeben hat. Die Details finden Sie in der Analyse.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!