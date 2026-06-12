München (ots) -In der zweiten Ausgabe des "Breakfast Club" blickt die MagentaTV Morning-Crew auf das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika mit mehreren Neuheiten zurück: Zum einen feiert die FIFA-Regel Premiere, nach der auch die Ersatzspieler bei der Nationalhymne auf dem Platz stehen. "Das wäre vielleicht für Deniz Undav die einzige Chance, unter Nagelsmann mal aufs Feld zu kommen", liefert Moderator Micky Beisenherz aus seinem humoristischen Feuerwerk für alle Frühaufsteher den Spruch des Tages.Zum anderen hat es in einem Eröffnungsspiel nie zuvor drei Platzverweise gegeben. Experte Patrick Ittrich lehrt Fachvokabular: "Das ist eine sogenannte DOGSO-Situation - 'Denying Obvious Goal Scoring Opportunity' - die Verhinderung einer klaren Torchance". Von Beisenherz bekommt er dafür den Spitznamen "Snoop DOGSO". Ittrich kritisiert das Auftreten von Schiedsrichter Wilton Pereira Sampaio in einem "vogelwilden" Spiel: "Wenn du das Spiel mit einer anderen Körpersprache und einer anderen Art der Kommunikation angehst, wäre es besser geworden."Am Rande der Feier kam es zu Ausschreitungen gegen den Fußball-Weltverband. Wie Expertin Tabea Kemme verrät, setzen sich auch Spielerinnen und Spieler regelmäßig für die Belange der Basis ein: "Was wir da teils an Petitionen gegen die FIFA unterschrieben haben... Es ist so eine Gap, wo wir die Bedingungen auch nicht supporten. Wie nutzt du deine Stimme gegen einen Kosmos, gegen den du nicht ankommen kannst? Es ist so schwer!"Kemme freut sich auf "weniger Krawall" im "sehr offenen, herzlichen" Kanada - der Co-Gastgeber startet am Abend gegen Bosnien-Herzegowina ins Heimturnier (live ab 19.30 Uhr bei MagentaTV). Aus dem New Yorker Studio prognostiziert Experte Mats Hummels eine "enttäuschende WM" für die "Ahornblätter", bei der "der absolute Schlüsselspieler und größte Star" Alphonso Davies "leider kein Spiel machen und Kanada nicht in die K.o.-Phase kommen" werde.Mit Blick auf die deutsche Nationalmannschaft spaltet Bundestrainer Julian Nagelsmann den "Breakfast Club"! Beisenherz moniert dessen Nachholbedarf in kommunikativen Angelegenheiten: "Vielleicht schafft man es auch ab und zu mal Dinge zu sagen, ohne andere Leute zu degradieren. Da muss er nochmal hinkommen." Nagelsmann wisse aber auch, "dass es jetzt ernst wird und in der Heimat so ziemlich jedes Medienhaus darauf wartet, dass es entweder zum Korkenknallen oder zum Peitschenknallen ist." Kemme hätte gerne unter Nagelsmann trainiert und hält dagegen: "Wenn du mehr kommunizierst, bietest du auch mehr Angriffsfläche. Er stellt den Führungswandel dar." Aussagen wie etwa von Kapitän Joshua Kimmich, die deutsche Gruppe sei schwierig, stoßen Beisenherz sauer auf: "Ich will jetzt nicht schon 'Entschuldigung' hören. Eine Todesgruppe ist es nicht. Da musst du natürlich als Gruppenerster rausgehen, fertig aus." Klare Kante auch von Ittrich zum Auftaktgegner Curacao: "Bei aller Liebe: Natürlich hält man den Ball flach, aber du musst die da aus dem Stadion schießen."Nachfolgend die Stimmen und Clips der 2. Folge des "Breakfast Club" zur Fußball-Weltmeisterschaft. Bitte bei Verwendung MagentaTV als Quelle angeben. Heute Abend starten die weiteren Co-Gastgeber in die WM: Den ersten Auftritt von Kanada gegen Bosnien und Herzegowina in der Gruppe B gibt's live ab 19.30 Uhr bei MagentaTV. Ab 01.30 Uhr folgt dann das erste Gruppenspiel der USA gegen Paraguay. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, 44 davon exklusiv."Breakfast Club": Folge 2 mit Laura Hofmann, Micky Beisenherz, Tabea Kemme, Patrick Ittrich und vielen Eindrücken von vor Ort. Die Stimmen:WM-Fieber? Ittrich "braucht noch ein bisschen", Kemme "liebt" EröffnungsfeierSchiedsrichter-Experte Patrick Ittrich darüber, ob er durch die Eröffnungsfeier im WM-Fieber angekommen ist: "Ich brauche noch ein bisschen! Ein Tick fehlt mir noch, weil ich hoffe, dass das auch überschwappt. Das Spiel selber: Wenn die mexikanischen Fans Gas geben, ist das schon geil. Das ist der Fußball, den ich liebe. Ich rede immer gerne von Fankultur. Das finde ich schon cool. Aber es braucht noch ein bisschen. [...] Ich frage mich die ganze Zeit, ob Andrea Bocelli jede Eröffnung mitmacht. Der bleibt da stehen, in Schuhen, dass er nicht umfällt, und dann Abfahrt. Das ist Weltklasse!"Expertin Tabea Kemme ist nach der Eröffnungsfeier euphorischer: "Ich liebe diese Opening Ceremony - sowohl bei der WM, EM als auch den Olympischen Spielen! Dieses Szenario - über 80.000 Menschen zelebrieren in diesem Moment dieses Opening - oh mein Gott! Ich liebe es, wenn alles zusammenkommt. Da merkst du als Spieler: Es geht los! Es gibt natürlich die Distanz zu uns, den Vibe zu übertragen, aber mit Thomas und Jürgen klappt das. Die sind da ja auch ordentlich abgegangen."Mit gewohntem Humor stellt Moderator Micky Beisenherz die Anwesenheit einer Hollywood-Schauspielerin in den Vordergrund: "Mein Highlight war Salma Hayek neben Gianni Infantino - also nach 'From Dusk Till Dawn' endlich wieder ein Horrorfilm." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RldmNlFTdUtES3g3Vy9iQjFORFdCS09MNThzc0IxVjlVMDNjSlpsUCtQND0=Ausschreitungen am Rande der Eröffnung - Kemme spricht über "Petitionen gegen die FIFA"Micky Beisenherz nimmt Bezug auf die Ausschreitungen rund um das Eröffnungsspiel: "Das muss man bis zu einem gewissen Grad einpreisen. In einem Land, in dem es starke soziale Spannungen gibt, ist ein Betrieb wie die FIFA nicht nur willkommen. Wenn man weiß, wie die sich in den Ausrichterstädten teilweise breit machen, dann ist der Protest natürlich nicht weit. Das wird uns während des Turniers sicherlich immer wieder begegnen. Damit müssen wir rechnen."Kemme fügt an: "Es wird kein großes Turnier geben, ohne dass wir irgendeinen Konflikt haben. Das geht ja auch nicht an uns Spielerinnen und Spielern vorbei. Was wir da auch teils an Petitionen gegen die FIFA unterschrieben haben... Es ist so eine Gap, wo wir die Bedingungen auch nicht supporten. Wie nutzt du deine Stimme gegen einen Kosmos, gegen den du nicht ankommen kannst? Es ist so schwer!"Ittrich schildert die Position der Unparteiischen: "Die einzigen, die immer nichts gegen die FIFA und die UEFA sagen, sind die Schiedsrichter. Aber unter den Jungs und Mädels, die pfeifen, sind viele belesene Menschen dabei."Auf die sechs weiblichen Referees im WM-Schiedsrichter-Team geht Ittrich ein: "Der prozentuale Anteil bleibt immer gleich, weil der auch bei den Männern immer steigt. Ich würde jede Frau auf dem Platz willkommen heißen. Wir haben einfach ein quantitatives Problem, woraus sich dann logischerweise irgendwann auch Qualität entwickelt. Du brauchst die Förderung und die Anzahl." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=aXdQNHVSQUFxUnNUYmFuc2FWdXM5UVJBQ21ydDRSWDluemFBdXcvNWVhYz0=Rote-Karten-Rekord im Auftaktspiel: Ittrich erklärt "vogelwilde" PartieIttrich beurteilt die drei Roten Karten im Eröffnungsspiel: "Die erste ist völlig klar. Man kann nicht immer eine Ausrede für den Abwehrspieler suchen. Der Spieler ist zuerst vor dem Abwehrspieler. Das ist Tollpatschigkeit und ein klares Foulspiel. Das ist eine sogenannte DOGSO-Situation - 'Denying Obvious Goal Scoring Opportunity' - die Verhinderung einer klaren Torchance. Wir benutzen diese Abkürzung innerhalb der Schiedsrichterszene immer. Dann weiß jeder, was los ist. Das ist dementsprechend auswendig zu lernen für die nächsten Sendungen."Beisenherz sorgt mit seiner Reaktion für die nächsten Lacher: "Okay, Snoop DOGSO hat uns gerade eben kurz die Situation erklärt.""Snoop DOGSO" Ittrich kritisiert das Verhalten von Schiedsrichter Wilton Pereira Sampaio: "Der Schiri hat die Ref-Cam, das ist die erste Ansetzung. Das Eröffnungsspiel und das Finale sind mehr oder weniger die wichtigsten Spiele. Jetzt hast du einen Schiedsrichter aus Brasilien. Es sind alles hervorragende Schiedsrichter, aber in der Körpersprache schon etwas aufgeregter. Wenn ich ein Spiel habe und ich mich als Schiedsrichter auf die Mannschaften vorbereite, stelle ich mir die Fragen: Was sind das für Spielertypen, was bin ich für eine Art von Schiedsrichter und wie kommuniziere ich? Am Ende haben wir drei Rote Karten, vogelwild aus Sicht des Schiedsrichters - leider, weil viele strittige Situationen dabei waren. Im Nachhinein sage ich: Nimm dir am Anfang die zweite Situation, hol dir den foulenden Spieler ran und sag ihm in deiner Art und Weise: Hör mal zu, mein Freund, jetzt ist gut, jetzt reicht es, sonst haben wir ein Problem. Wenn du das Spiel mit einer anderen Körpersprache und einer anderen Art der Kommunikation angehst, wäre es besser geworden." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Z3R2Z294RzIvQ3FZVG9xYUpRK0ZyYUtxVEoxREJYOEkxaEpEOUdYU1VXVT0=Hymnen-Revolution der FIFA: "Für Undav die einzige Chance, mal aufs Feld zu kommen!"Die neue FIFA-Regel, nach der auch die Ersatzspieler bei der Hymne auf dem Platz stehen, sorgt bei Tabea Kemme für Begeisterung: "Ich finde es so toll. Ich war jahrelang Auswechselspielerin und dann steht man immer so abseits. Ich finde es großartig, wenn das ganze Team da am Start ist. Du bist dann wirklich eine Bank!"Pattrick Ittrich hätte die Regel-Revolution gerne früher erlebt: "Ich war zweimal 4. Offizieller beim DFB-Pokalfinale und stand zweimal nicht auf dem Platz, sondern schon beim Einlaufen zwischen den Bänken. Mittlerweile laufen alle, auch der 4. Offizielle auf. Aber dann stehst du da und denkst: Wäre schon geil, da mitzustehen. Deswegen finde ich das schon toll."Beisenherz scherzt: "Das wäre vielleicht für Deniz Undav die einzige Chance, unter Nagelsmann mal aufs Feld zu kommen!" Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZGRyRVY1N3k2cDBLa295WlpIUFdVYTZ2Qis2SFprVUQwSmpEYXFaSE1XOD0="Das hat sich so richtig nach dem klassischen Fußball angefühlt" bis "enttäuschende WM": die Gefühlswelten hinsichtlich der GastgeberländerBeisenherz blickt auf die Spielstätten in den Gastgeberländern: "Ich möchte mir den Zirkus erstmal ansehen, der in den USA veranstaltet wird, sobald es dort losgeht. In Mexiko war das altehrwürdige Aztekenstadion ein guter Start. Das hat sich so richtig nach dem klassischen Fußball in einer Fußballnation angefühlt. Ich bin gespannt, was in den USA passiert. Kanada ist immer so ein bisschen wie der Appendix, der da so hinten dranhängt. Wo man sagt: Ach ja, stimmt, Kanada, die sind ja auch noch da. Sie sind ein Gastgeberland, aber sie vergisst man immer so ein bisschen. Es war für Kanada aber auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, sich für das Turnier zu qualifizieren."Der Moderator rätselt, ob Donald Trump beim Auftaktspiel in den USA am Samstag anwesend sein wird: "In Mexiko war er nicht dabei. Dafür hat er sich in dem Land wohl ein bisschen zu unbeliebt gemacht. Wie es jetzt bei der Eröffnung in den USA aussieht, weiß ich nicht. Die letzten Erfahrungen hatte er im Madison Square Garden [bei den aktuell laufenden NBA Finals, Anm.d.Red.], wo er ausgebuht wurde und sagte: 'Das waren Anfeuerungsrufe für mich, sie wollten mich motivieren.' Das fand ich toll. Das hat mir gut gefallen, das muss jetzt getoppt werden."Kemme freut sich auf die Spiele in Kanada: "Ich verbinde mit Kanada sehr viel. Ich habe selber die WM 2015 mit den Frauen dort gespielt. Die Euphorie war großartig. Es waren superviele deutsche Fans da. Es ist generell ein sehr offenes, herzliches, richtig tolles Land. Es ist ein bisschen offener und es gibt weniger Krawall drumherum. Es ist ein liberales Land." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MTNZQkVMeGllMmJGS3pHb09oV0F2TDlsV0xSV0xFQisxODVka2NQcGN0Yz0=MagentaTV WM-Experte Mats Hummels aus dem Studio in New York City über die Ausgangslage für Co-Gastgeber Kanada vor dem Turnierstart: "Ich gehe davon aus, dass 'Phonzie' Davies leider kein Spiel bei der WM machen und Kanada nicht in die K.o.-Phase kommen wird. Ich befürchte, es wird für sie eine enttäuschende WM. Mit Davies ist der absolute Schlüsselspieler und größte Star verletzt. Es wird mit dem Heimvorteil vielleicht ein positives Turnier, aber mich würde das überraschen."... über das Abschneiden der USA: "Achtelfinale ist genau das, was ich tippen würde. Den Gruppensieg traue ich ihnen nicht zu. Dann wird relativ schnell ein zu starker Gegner kommen. Deswegen geht es nicht weiter, aber im Achtelfinale könnten wir sie sehen." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dWdXbnFKNXpORS9CQ3llaHNGZEhGbEtHbHFIWVZpZTQ0bVF0NUpyaWVaST0="Kommunikation ist key!": Nagelsmann spaltet den "Breakfast Club"Beisenherz über Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Kommunikativ gibt es noch einiges aufzuholen. Vielleicht schafft man es auch ab und zu mal Dinge zu sagen, ohne andere Leute zu degradieren. Da muss er nochmal hinkommen. Er gibt sich betont locker und lässig, er weiß aber auch, dass es jetzt ernst wird und in der Heimat so ziemlich jedes Medienhaus darauf wartet, dass es entweder zum Korkenknallen oder zum Peitschenknallen ist. Am Sonntag sind wir deutlich schlauer."Kemme mag Nagelsmanns Art des Coachings: "Ich hätte ihn gerne als Trainer gehabt, aufgrund des Rollenverständnisses und des klaren Kommunizierens. Ich kenne es auch ganz anders. Kommunikation ist key! Wenn du mehr kommunizierst, bietest du auch mehr Angriffsfläche. Das taktische Verständnis und wie der Kader zusammengebastelt wird, finde ich superinteressant. Er stellt für mich den Führungswandel dar." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=UXpialdNNVlFb2RINytyd1ZiT1laSFQ5MERaVkFYNnlQT3J2dFYwZnpSND0=Schwierige DFB-Gruppe? Beisenherz "will jetzt nicht schon 'Entschuldigung' hören"Beisenherz darüber, wenn etwa DFB-Kapitän Joshua Kimmich von einer schwierigen Gruppe spricht: "Ich will jetzt nicht schon 'Entschuldigung' hören. [...] Eine Todesgruppe ist es nicht. Es ist eine Gruppe, von der man sagen muss: Da musst du natürlich als Gruppenerster rausgehen, fertig aus."Kemme gefällt die Mischung der Gruppengegner: "Es ist eine solide Gruppe, wo alles einmal abgetestet wird, wie du ins Spiel kommst. Dann bist du ready für die K.o.-Phase."Ittrich über den deutschen Auftaktgegner Curacao: "Bei aller Liebe: Natürlich hält man den Ball flach, aber du musst die da aus dem Stadion schießen. An den anderen beiden Gegnern musst du dich ein bisschen mehr messen. Aber auch da muss man irgendwann mal wieder rausgehen und sagen: Wir sind Deutschland!" Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=R2tLL3o4RVI3Yk9ZL2JkYjY4aXFqNHY2MmFwSWxNWkZHR1BNTnNCemk2MD0=Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV(alle Infos zum Programm und weitere Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)Freitag, 12.06.2026ab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 19.30 Uhr: Vorberichte Kanada - Bosnien-Herzegowinaab 20.50 Uhr: Kanada - Bosnien-HerzegowinaSamstag, 13.06.2026ab 01.30 Uhr: Vorberichte USA - ParaguayEXKLUSIV ab 02.50 Uhr: USA - Paraguayab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 19.30 Uhr: Vorberichte Katar - Schweizab 20.50 Uhr: Katar - Schweizab 23.20 Uhr: Vorberichte Brasilien - Marokkoab 23.50 Uhr: Brasilien - MarokkoSonntag, 14.06.2026ab 02.20 Uhr: Vorberichte Haiti - Schottlandab 02.50 Uhr: Haiti - Schottlandab 05.20 Uhr: Vorbericht Australien - TürkeiEXKLUSIV ab 05.50 Uhr: Australien - Türkeiab 08.20 Uhr: Breakfast Clubab 17.00 Uhr: Vorberichte Deutschland - Curacaoab 18.50 Uhr: Deutschland - Curacaoab 21.20 Uhr: Vorberichte Niederlande - JapanEXKLUSIV ab 21.50 Uhr: Niederlande - JapanPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6293294