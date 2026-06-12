Die Erwartungen von Kunden und Vermittlern verändern sich durch den KI-Einsatz. Kunden bereiten sich etwa mithilfe von KI auf Gespräche vor. Was das für die Beratung bedeutet und wie der KI-Einsatz bei OVB funktioniert, erläutert Vorstand Harald Wild. Interview mit Harald Wild, COO & CFO der OVB Vermögensberatung AGHerr Wild, warum ist KI-Kompetenz in Vertrieb und Beratung von Versicherungen bereits heute ein zentraler Wettbewerbsfaktor? Weil sich die Erwartungen von Kunden und Finanzvermittlern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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