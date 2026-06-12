Der Börsengang von SpaceX entwickelt sich zu einem der größten Marktereignisse des Jahres. Die Nachfrage nach der SpaceX Aktie ist hoch, während Schattenmärkte bereits auf kräftige Kursgewinne setzen. Für Anleger rückt damit nicht nur Elon Musk in den Fokus, sondern auch die Frage, wie viel Fantasie in Raumfahrt, Satelliteninternet und künstlicher Intelligenz steckt.Rekordstart an der Nasdaq SpaceX startet mit einem Ausgabepreis von rund 117 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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