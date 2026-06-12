Trier (ots) -Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland stellen mit der Erweiterung der Römerstadt-Jugendherberge Trier die Weichen für die Zukunft. Mit dem Spatenstich am 11.06.2026 wurde eine umfassende Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahme eingeleitet, die das Haus mit künftig 516 Betten zu einer der größten Jugendherbergen in ganz Deutschland machen wird. Insgesamt werden 5,9 Millionen Euro in den Standort investiert.Die direkt am Moselufer gelegene Jugendherberge Trier blickt auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück: Mit jährlich über 75.000 Übernachtungen und einer Auslastung von 83,19 Prozent zählt das Haus mit seinen bisherigen 370 Betten bereits heute zu den beliebtesten Häusern bundesweit.Investition in Qualität und KapazitätUm der stetig steigenden Nachfrage von Familien, Schulklassen, Gruppen und Einzelgästen gerecht zu werden, wurde nun ein umfangreiches Bauprojekt gestartet. Geplant ist ein moderner Erweiterungsbau, der Raum für 146 zusätzliche Betten schafft. Parallel dazu erfolgt eine umfassende Aufwertung des Bestands: Ein begleitendes Facelift des Bestandsgebäudes sorgt für noch mehr zeitgemäßen Komfort. Das Restaurant wird großzügig erweitert, um den benötigten Kapazitäten gerecht zu werden. Die Gestaltung des Außengeländes wird deutlich aufgewertet und bietet künftig noch viel mehr Freizeitqualität direkt an der Mosel.Ein Leuchtturm für die Region"Mit der Erweiterung der Jugendherberge stärken wir die Position von Trier als führender Gastgeber im Land", so Vorstandsvorsitzender Jacob Geditz. "Wir schaffen hier nicht nur zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten, sondern vor allem noch mehr Raum für Begegnungen und Gemeinschaft - ein zentraler Markenkern unserer Jugendherbergen."Das Investitionsvolumen für dieses zukunftsweisende Projekt beträgt insgesamt 5,9 Millionen Euro. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird die Jugendherberge Trier mit 516 Betten nicht nur eine der größten, sondern auch eine der modernsten Jugendherbergen Deutschlands sein und setzt damit ein wichtiges Signal für den Tourismus in Rheinland-Pfalz.Pressekontakt:Die Jugendherbergenin Rheinland-Pfalz und im SaarlandIn der Meielache 155122 Mainzwww.DieJugendherbergen.deAnsprechpartner:Tamara Goretzkagoretzka@diejugendherbergen.deOriginal-Content von: Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106654/6293310