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AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von DNP



12.06.2026 / 13:42 CET/CEST

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AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von DNP Wien, 12. Juni 2026 AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die "Gesellschaft") gibt im Anschluss an ihre früheren Mitteilungen vom 13. Mai 2026 im Zusammenhang mit der Absicht der Dai Nippon Printing Co., Ltd ("DNP" oder die "Bieterin"), ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (das "Angebot") zu stellen, bekannt, dass die Bieterin der Gesellschaft nach Prüfung durch die Österreichische Übernahmekommission die offizielle Angebotsunterlage (die "Angebotsunterlage") übermittelt hat. Die Angebotsunterlage wird auf der Elektronischen Veröffentlichungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI), abrufbar unter https://www.evi.gv.at/, sowie auf den Webseiten der Bieterin (www.global.dnp/index.html), der Gesellschaft (www.austriacard.com) und der Österreichischen Übernahmekommission (http://www.takeover.at) veröffentlicht. Die Angebotsunterlage ist darüber hinaus kostenlos in gedruckter Form während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz der Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, erhältlich. Die Raiffeisen Bank International AG fungiert als Zahlungs- und Abwicklungsstelle. ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Euronext Athener Börse unter dem Kürzel ACAG notiert. Emittentin: AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Wien, Österreich Kontaktperson: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director Tel. (AT): +43 (1) 61065 - 357 Tel. (GR): +30 210 6697 860 E-Mail: investors@austriacard.com Website: www.austriacard.com ISIN(s): AT0000A325L0 Börse(n): Wiener Börse (Prime Market) Euronext Athen (Main Market)



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