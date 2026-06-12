Der Streaming-Dienst Deezer entfernt KI-generierte Musik aktiv von seiner Plattform. Jetzt sollen auch Nutzer:innen anderer Anbieter die Chance bekommen, zu überprüfen, ob sie selbst schon KI-Musik hören. KI-generierte Musik ist auf Streaming-Plattformen weit verbreitet. Wie der Anbieter Deezer in einer Pressemitteilung berichtet, haben 43 Prozent der Nutzer:innen, die von einer anderen App zu Deezer wechseln, KI-Musik in ihren Playlists - oft ohne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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