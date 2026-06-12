Der chinesische Hersteller BYD bringt den Dolphin G DM-i nach Europa. Der Plug-in-Hybrid im B-Segment soll je nach Batterieversion bis zu 105 Kilometer elektrische WLTP-Reichweite bieten - und wurde extra für die hiesigen Märkte entwickelt. BYD hat den Dolphin G DM-i für den europäischen Markt vorgestellt. Das Modell basiert auf der hauseigenen DM-i-Hybridtechnologie und kombiniert einen Elektromotor mit einem 1,5-Liter-Benzinmotor. Der Hersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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