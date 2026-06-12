Nach der UBS wird auch die US-Investmentbank Goldman Sachs optimistischer für die Aktie der Porsche AG. Analyst Christian Frenes stufte das Papier von "Neutral" auf "Buy" hoch. Das Kursziel hob der Auto-Analyst von 39 auf 59 Euro an.Struktureller Gegenwind bleibe zwar Realität, er sei aber in den massiv gesunkenen Erwartungen inzwischen angekommen, schrieb Analyst Christian Frenes am Donnerstag in seiner neusten Porsche-Studie. Zudem sieht Frenes zwei aus seiner Sicht noch verkannte Kompensationsmöglichkeiten: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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