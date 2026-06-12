© Foto: Oliver Berg - dpaFord muss in den USA 255.000 Focus erneut in die Werkstatt holen: Ein altes Ventilproblem kann den Motor während der Fahrt plötzlich abwürgen.Ford ruft in den USA 255.404 Fahrzeuge wegen eines Problems mit dem Aktivkohlefilter-Entlüftungsventil zurück, das Fehlfunktionen aufweisen und dadurch während der Fahrt unerwartet zum Abwürgen des Motors führen kann, teilte die US-amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA am Freitag mit. Der Rückruf betrifft bestimmte Focus-Fahrzeuge der Baujahre 2012-2018, die zuvor unsachgemäß repariert wurden, teilte die Aufsichtsbehörde mit. Die Händler werden die Software des Antriebsstrang-Steuergeräts gemäß NHTSA kostenlos aktualisieren. Die …
Enthaltene Werte: US3453708600Den vollständigen Artikel lesen
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