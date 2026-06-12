Die jüngste Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) markiert einen Wendepunkt für den Private-Debt-Markt. "Zwar profitieren Anleger weiterhin von attraktiven laufenden Erträgen", sagt Melanie Aimer, Chief Commercial Officer bei Finance in Motion. "Doch bei anhaltend höherem Zinsniveau verschiebt sich der Fokus zunehmend von der reinen Renditebetrachtung hin zu einer neuen Bewertung von Risiken, Kreditqualität und der Leistungsfähigkeit von Asset-Managern." Wer als Private-Debt-Manager nur in Zeiten hoher Liquidität erfolgreich war, wird jetzt scheitern. Mit ihrer Zinserhöhung signalisiert die EZB, dass Kapital auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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