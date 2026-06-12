Das Xtrem-Depot startet in die neue Runde - und damit beginnt für risikobereite Anleger wieder die Jagd nach eXtremen Chancen und maXimaler Outperformance. Der rundenbasierte Börsenbrief von Stefan Sommer und Timo Nützel setzt 7 Monate lang auf ausgewählte Optionsscheine, starke Trends und aktives Risikomanagement. Das Ziel: aussichtsreiche Marktbewegungen erkennen und das MaXimum herausholen.Künstliche Intelligenz bleibt einer der mächtigsten Treiber an den Börsen, doch auch Energie, Infrastruktur, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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