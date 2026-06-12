Die Kontron-Aktie hat den Kurseinbruch vom Frühjahr vollständig aufgeholt und notiert am Freitag aktuell bei 23,80 €. Auslöser der jüngsten Diskussionen ist das angekündigte Pflichtangebot des Großaktionärs Ennoconn zu 23,50 € je Aktie. Die entscheidende Frage lautet nun: Handelt es sich lediglich um die Erfüllung regulatorischer Vorgaben - oder steht am Ende eine echte Übernahme mit einem höheren Angebotspreis? Pflichtangebot sorgt für Ernüchterung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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