Heute um 15:30 Uhr deutscher Zeit richtet sich der Blick der Finanzwelt auf die Nasdaq. Dann beginnt der Handel mit den Aktien von SpaceX und damit möglicherweise eines der spektakulärsten Börsenereignisse der vergangenen Jahrzehnte. Elon Musks Raumfahrtkonzern wagt den Sprung aufs Parkett und stellt dabei sämtliche Rekorde in den Schatten. Der größte Börsengang aller Zeiten Mit einem Emissionsvolumen von 75 Milliarden US$ übertrifft SpaceX den bisherigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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