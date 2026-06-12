Die Börse hat die Vorstellung der Quartalszahlen mit einem Absturz der Oracle-Aktie von -10% quittiert. Wie wird es nun weitergehen mit dem Cloud- und Software-Riesen? Können Anleger mit einem Investment tatsächlich ihren Einsatz verdoppeln? Hervorragende Zahlen und Prognosen Die Quartalszahlen von Oracle fielen hervorragend aus: Umsatzsteigerung von 21% gegenüber dem Vorjahr. Gewinn je Aktie von 2,11 US$ deutlich über dem Analystenkonsens von 1,96 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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