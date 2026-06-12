Jede fünfte Firma glaubt: KI könnte Akademiker im Unternehmen ersetzen. Doch wie viel Vertrauen steckt dahinter - und wo sehen sie die Grenzen der Technik? Eine gar nicht so kleine Minderheit der deutschen Unternehmen traut der Künstlichen Intelligenz nach einer Befragung des Ifo-Instituts bereits den teilweisen Ersatz von Akademikern zu. Ein knappes Fünftel (19,2 Prozent) von knapp 3.000 im Mai befragten Firmen hält es demnach für leicht oder sogar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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