The Bottom Line: Globale Zentralbanken und Zinsentscheide im Fokus

In der kommenden Woche stehen geldpolitische Entscheidungen großer Zentralbanken im Fokus. Den Auftakt bildet die Bank of Japan, gefolgt von der ersten Sitzung der US-Notenbank unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh.

Zudem richten sich die Blicke auf die Zinsentscheide der Bank of England, der Schweizerischen Nationalbank und der Norges Bank. Ergänzend steht die Entscheidung der Tschechischen Nationalbank im Mittelpunkt. Jetzt lesen: UniCredit - The Bottom Line