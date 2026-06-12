Berlin (ots) -Freitag, 12. JuniEU-weit: Umsetzungsfrist für die Reform des Gemeinsamen Asyl- und MigrationssystemsAb 12. Juni gelten die neuen Regeln des EU-Migrations- und Asylpakets. Mit dem im Mai 2024 angenommenen Paket wird der Migrations- und Asylrahmen der EU überarbeitet und ein neuer Abschnitt im europäischen Migrationsmanagement eingeläutet. Das Paket schafft einen gemeinsamen Rahmen, der einen stärkeren Schutz der Außengrenzen, faire und konsequente Asylvorschriften sowie ein Gleichgewicht zwischen Solidarität und Verantwortung vorsieht. Die Europäische Kommission informiert auf ihrer Webseite (https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_de) über das Paket und seine Umsetzung. Weitere Informationen hier (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_26_1285).Luxemburg: Rat für Wirtschaft und FinanzenAuf der Agenda des Treffens der Wirtschafts- und Finanzminister der EU steht u.a. eine allgemeine Ausrichtung zur Stärkung des CO2-Grenzausgleichssystems der EU (CBAM). Zudem beraten die Ministerinnen und Minister über das Paket zur Marktintegration und -aufsicht als Teil der Spar- und Investitionsunion. Die Kommission stellt das Frühjahrspaket des Europäischen Semesters 2026 vor; der Rat dürfte außerdem Beschlüsse im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts fassen. Weitere Themen sind die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der russischen Aggression gegen die Ukraine sowie Durchführungsbeschlüsse zu Aufbau- und Resilienzplänen mehrerer Mitgliedstaaten. Als Punkt ohne Aussprache stehen zudem steuerpolitische Berichte und Schlussfolgerungen zur Unternehmensbesteuerung auf der Tagesordnung. Weitere Informationen auf der Webseite des Rates (https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2026/06/12/). EBS+ überträgt die anschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260612) ab 17 Uhr.Montag, 15. JuniBerlin: Schülerzeitungspreis mit Sonderpreis Europa (bis 17. Juni)Die Europäische Kommission empfängt die Preisträgerinnen und Preisträger des bundesweiten Schülerzeitungspreises 2026 im Europäischen Haus. Medienvertreterinnen und -vertreter sind willkommen. Der unter der Schirmherrschaft von Bundesratspräsident Andreas Bovenschulte stehende Preis wird am Mittwoch (17. Juni) im Bundesrat verliehen. Dort vergibt Barbara Gessler, Vertreterin der Europäischen Kommission in Berlin, den mit 1.000 Euro dotierten Sonderpreis "Europa" an die Schülerzeitung der Augst-Schule. Im Rahmen des Schülerzeitungskongresses organisiert die Kommission zudem am Dienstag einen Workshop zu Big Tech, KI und Algorithmen und der Frage, wie Demokratie in der EU geschützt werden kann. Die Preisverleihung wird live auf der Webseite des Bundesrates übertragen. Weitere Informationen und Link zur Übertragung hier (https://www.bundesrat.de/SharedDocs/termine/DE/praesident/2026/20260617-schuelerzeitungswettbewerb.html?nn=4351662).Evian/Frankreich: G7-Gipfel (bis 17. Juni)Im Mittelpunkt des Gipfeltreffens stehen die Beratungen der G7-Spitzen zu zentralen internationalen Fragen. Seitens der EU nehmen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa am G7-Gipfel teil. Die französische G7-Präsidentschaft informiert auf ihrer Webseite, weitere Informationen auf der Webseite des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/international-summit/2026/06/15-17/).Luxemburg: Rat für Auswärtige AngelegenheitenDer Rat für Auswärtige Angelegenheiten befasst sich bei seiner nächsten Sitzung mit mehreren zentralen außenpolitischen Themen. Im Mittelpunkt der Beratungen stehen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Lage im Nahen Osten sowie die Beziehungen zwischen der EU und China. Zum Krieg gegen die Ukraine tauschen sich die EU-Außenministerinnen und -minister zunächst informell per Videokonferenz mit dem ukrainischen Außenminister Andrii Sybiha aus. Anschließend beraten sie über die weitere politische und sicherheitspolitische Unterstützung der Ukraine. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Lage im Nahen Osten. Thema sind die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Krieg in Iran und dessen Auswirkungen auf die Region, die kritische Situation im Libanon angesichts der anhaltenden Feindseligkeiten zwischen Israel und der Hisbollah sowie die Lage in Gaza und im Westjordanland. Außerdem befassen sich die Ministerinnen und Minister mit dem Stand der Beziehungen zwischen der EU und China vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Lage. Am Rande der Sitzung findet zudem die elfte Tagung des Assoziationsrates EU-Ägypten statt. EBS überträgt die anschließende Pressekonferenz mit der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Kaja Kallas live (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260615) ab 15 Uhr. Weitere Informationen auf der Webseite des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2026/06/15/).Luxemburg: Assoziationsrat EU-ÄgyptenDer Assoziationsrat EU-Ägypten kommt zu seiner 11. Tagung zusammen. Den Vorsitz führen die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Kaja Kallas und der ägyptische Außenminister Badr Abdelatty. Aufbauend auf dem ersten EU-Ägypten-Gipfel im Oktober 2025 wird der Assoziationsrat die Umsetzung der im März 2024 gestarteten strategischen und umfassenden Partnerschaft zwischen der EU und Ägypten überprüfen und Möglichkeiten zur weiteren Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit erörtern. Dabei geht es um Fortschritte in den sechs Säulen der Partnerschaft: politische Beziehungen, wirtschaftliche Stabilität, Handel und Investitionen, Migration und Mobilität, Sicherheit sowie Demografie und Humankapital. Zudem sollen globale Fragen von gemeinsamem Interesse und die regionale Lage, darunter Entwicklungen im Nahen Osten und in Nordafrika, besprochen werden. Weitere Informationen auf der Webseite des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/international-ministerial-meetings/2026/06/15/).Straßburg: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (bis 18. Juni)Zum Auftakt der Plenarwoche debattieren die Abgeordneten laut vorläufiger Agenda (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-06-15_DE.html) über die harmonisierten Vorschriften für künstliche Intelligenz. Grundlage ist ein Berichtsentwurf zur Änderung der KI-Verordnung sowie weiterer Regelungen im Rahmen des "Digital Omnibus on AI". EBS+ überträgt live (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260615) ab 17 Uhr.Dienstag, 16. JuniMünchen: Europa-Dialog "Medien, KI und Vertrauen - wem können wir eigentlich noch glauben?"Im Rahmen des "Europa-Dialogs an der Isar" diskutieren Michael Schlegel (Faktenfuchs-Redaktion, Bayerischer Rundfunk) und Dr. Natascha Zeitel-Bank (Institut für Medien, Gesellschaft und Kommunikation, Universität Innsbruck) über Desinformation, Deep Fakes und die digitale Souveränität Europas. Im Fokus stehen aktuelle Entwicklungen im Bereich KI, Methoden zur Aufdeckung von Falschinformationen sowie die Rolle der Medien in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft. Die Veranstaltung richtet sich an Medienvertreter, Medienwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die interessierte Öffentlichkeit. Ort: Europäisches Patentamt, Bob-van-Benthem-Platz 1, 80469 München. Zeit: 17.30-19.00 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten unter: mail@proeuropa-netzwerk.de. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Vertretung der Europäischen Kommission in München mit dem Pro-Europa-Netzwerk München & Oberbayern, der Europa-Union München und der JEF München. Pressekontakt: Vertretung der Europäischen Kommission in München: Renke Deckarm, Renke.DECKARM@ec.europa.euStraßburg: Wöchentliche Sitzung der Europäischen KommissionDie Europäische Kommission befasst sich laut vorläufiger Tagesordnung (https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SEC(2026)2571&lang=de) in ihrer wöchentlichen Sitzung mit dem jährlichen Management- und Performancebericht. Auf der Tagesordnung steht außerdem eine Mitteilung als Reaktion auf die Europäische Bürgerinitiative "Stop Destroying Videogames". Die anschließende Pressekonferenz wird live auf EBS (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260616) übertragen, Informationen hierzu folgen in Kürze.Straßburg: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (bis 18. Juni)Am zweiten Sitzungstag befassen sich die Abgeordneten laut vorläufiger Agenda (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-06-16_DE.html) zunächst mit der digitalen Souveränität und Resilienz Europas. Dazu sind Erklärungen des Rates und der Kommission vorgesehen. Im Anschluss hält der Präsident Montenegros, Jakov Milatovic, eine feierliche Ansprache im Plenum. In der mittäglichen Abstimmungsrunde stehen zahlreiche Dossiers auf der Tagesordnung. Abgestimmt wird u.a. über zwei handelspolitische Vorschläge zu Einfuhrzöllen und Zollkontingenten für Waren aus den USA sowie über die Nichtanwendung von Zöllen auf bestimmte Einfuhren. Weitere zentrale Punkte sind die Stärkung der Position von Landwirtinnen und Landwirten in der Lebensmittelversorgungskette sowie neue Anforderungen an die kreislauforientierte Konstruktion von Fahrzeugen und die Entsorgung von Altfahrzeugen. Darüber hinaus entscheiden die Abgeordneten über Maßnahmen zum Forschungsfonds für Kohle und Stahl, über Berichte zu europäischen politischen Parteien und Stiftungen, zur Bekämpfung transnationaler Repression und zur Rolle des Handels für die wirtschaftliche Sicherheit der EU. Am Nachmittag folgt eine Debatte zum Bericht 2025 der Kommission über die Türkei. Außerdem sind eine Sitzung zur legislativen Kontrolle, Fragestunden mit der Kommission sowie eine außenpolitische Aussprache mit der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, vorgesehen. EBS überträgt live (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260616) ab 9 Uhr.Luxemburg: Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz"Der Rat befasst sich mit mehreren gesundheitspolitischen Dossiers, darunter dem Europäischen Biotech-Rechtsakt, Medizinprodukten und der pharmazeutischen Resilienz Europas. Die Gesundheitsministerinnen und -minister sollen eine Verhandlungsposition zur geplanten Richtlinie über das Inverkehrbringen genetisch veränderter Mikroorganismen und die Verarbeitung von Organen festlegen. Zudem beraten sie über eine Verordnung zur Stärkung der Biotechnologie- und Bioproduktionssektoren der EU, insbesondere im Gesundheitsbereich. Weitere Themen sind vereinfachte Regeln für Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika sowie die Stärkung der pharmazeutischen Resilienz und strategischen Autonomie Europas. EBS überträgt die anschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260616) ab 16 Uhr. Weitere Informationen auf der Webseite des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/epsco/2026/06/16/).Luxemburg: Rat für Allgemeine AngelegenheitenDie für europäische Angelegenheiten zuständigen Ministerinnen und Minister setzen die Vorbereitungen für die am 18. und 19. stattfindende Juni-Tagung des Europäischen Rates fort und erörtern den Entwurf von Schlussfolgerungen. Zudem führt der Rat eine Orientierungsaussprache über den Entwurf einer Verhandlungsbox für den Mehrjährigen Finanzrahmen 2028-2034 (https://commission.europa.eu/topics/budget/eu-budget-2028-2034-explained_de) (MFR). Die Ministerinnen und Minister sollen außerdem partielle allgemeine Ausrichtungen zu den drei Hauptkomponenten des neuen MFR festlegen: zur Verordnung für den Europäischen Fonds für wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt, Landwirtschaft und den ländlichen Raum, Fischerei und Meere, Wohlstand und Sicherheit, zur Verordnung für den Europäischen Fonds für Wettbewerbsfähigkeit einschließlich Verteidigungsforschung und Innovation sowie zur Verordnung für das Instrument "Europa in der Welt". Weitere Themen sind das Europäische Semester 2026 (https://finance.ec.europa.eu/news/commission-adopts-european-semester-spring-package-2026-06-09_en?prefLang=de), das Achtzehnmonatsprogramm des Rates für den Zeitraum vom 1. Juli 2026 bis zum 31. Dezember 2027, aktuelle Informationen zur Rechtsstaatlichkeit in Ungarn im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 7 sowie ein Fortschrittsbericht zu den Omnibus-Paketen zur Vereinfachung der Rechtsvorschriften. EBS überträgt die anschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260616) ab 17 Uhr. Weitere Informationen auf der Webseite des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/gac/2026/06/16/).Mittwoch, 17. JuniStraßburg: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (bis 18. Juni)Am dritten Sitzungstag bereitet das Europäische Parlament laut vorläufiger Agenda (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-06-17_DE.html) zunächst die Tagung des Europäischen Rates am 18. und 19. Juni vor; dazu sind Erklärungen von Rat und Kommission vorgesehen. Anschließend hält der belarussische Journalist und Sacharow-Preisträger 2025, Andrzej Poczobut, eine feierliche Ansprache im Plenum. Auf der weiteren Tagesordnung stehen u.a. Abstimmungen zu Verbrauchsteuern auf Tabakprodukte, zum Zugang der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) und des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung (OLAF) zu mehrwertsteuerrelevanten Informationen sowie zu Pflanzen aus neuen genomischen Techniken. Außenpolitisch stimmen die Abgeordneten zudem über die Kommissionsberichte 2025 zu Georgien, Montenegro und Albanien ab. Am Abend beraten sie außerdem über Fälle von Verletzungen der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. EBS+ überträgt live (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260617) ab 9 Uhr.Donnerstag, 18. JuniBad Kissingen: Kommissionsvertreter Wolfgang Bücherl und Staatsminister Christian Bernreiter bei Vorbesichtigung zur Dekarbonisierung der KläranlageWolfgang Bücherl, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in München, nimmt gemeinsam mit dem Bayerischen Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, Christian Bernreiter, an der Vorbesichtigung des ersten Bauabschnitts des Projekts "Vollständige Dekarbonisierung der Kläranlage Bad Kissingen" teil und spricht ein Grußwort. Die Stadt Bad Kissingen stellt bei der Veranstaltung den aktuellen Stand des Projekts sowie die bereits umgesetzten Maßnahmen und technologischen Ansätze zur Dekarbonisierung der Kläranlage vor. Vorgesehen sind zudem eine fachliche Führung durch die Anlage sowie ein anschließender Imbiss. Für Pressevertreterinnen und Pressevertreter ist der Einlass ab 13.00 Uhr vorgesehen, das Eintreffen des Staatsministers und weiterer Gäste ab 14.30 Uhr. Im Anschluss besteht Gelegenheit zum fachlichen Austausch sowie für Pressegespräche. Ende der Veranstaltung ist um 18.00 Uhr. Ort: Kläranlage Bad Kissingen. Weitere Informationen und Programm hier (https://www.badkissingen.de/stadt/pressemitteilungen-aktuelles/47820.Bad-Kissingen-als-Vorreiter-Die-Stadt-saniert-ihre-Klaeranlage.html). Pressekontakt: Vertretung der Europäischen Kommission in München, Renke.DECKARM@ec.europa.eu.Brüssel: Europäischer Rat (bis 19. Juni)Die Staats- und Regierungschefinnen und -chefs der EU kommen zusammen, um über zentrale außen-, wirtschafts- und sicherheitspolitische Fragen zu beraten. Laut Einladungsschreiben (https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2026/06/11/european-council-of-18-19-june-2026-invitation-letter-by-president-antonio-costa-to-the-members-of-the-european-council/) von EU-Ratspräsident António Costa stehen dabei insbesondere die Lage in der Ukraine und im Nahen Osten, der nächste Mehrjährige Finanzrahmen, globale wirtschaftliche Herausforderungen sowie europäische Verteidigung und Sicherheit im Mittelpunkt. Weitere Punkte auf der vorläufigen Tagesordnung (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-5-2026-INIT/en/pdf) sind Migration, der Kampf gegen illegale Drogen und das Europäische Semester. Nähere Informationen in Kürze auf der Webseite des Europäischen Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/european-council/2026/06/18-19/). Im Anschluss findet am Freitag eine Pressekonferenz mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen statt, weitere Informationen in Kürze auf EBS (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260619).Straßburg: Plenarsitzung des Europäischen ParlamentsAm letzten Sitzungstag im Europäischen Parlament stimmen die Abgeordneten laut vorläufiger Agenda (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-06-18_EN.html) u.a. über Entschließungsanträge zur Umsetzung der Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser und zu Risiken für die Arzneimittelversorgung, zur politischen Repression und humanitären Lage in Kuba sowie zur Anwerbung von Kindern durch die organisierte Kriminalität ab. EBS+ überträgt live (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260618) ab 9 Uhr.Luxemburg: EuGH-Urteil zur Datenverarbeitung durch die JustizDer Gerichtshof der Europäischen Union verkündet sein Urteil in der Rechtssache NTH Haustechnik. Dabei geht es um die Frage, unter welchen Voraussetzungen Gerichte personenbezogene Daten bei der Entscheidungsfindung verwenden dürfen, wenn diese möglicherweise zuvor unrechtmäßig erhoben wurden. Hintergrund ist ein Verfahren vor dem Landesarbeitsgericht Niedersachsen, in dem ein Arbeitgeber von einer Arbeitnehmerin Schadensersatz wegen mutmaßlich unterschlagener und über ebay verkaufter Betriebsgegenstände verlangt. Das Landesarbeitsgericht möchte vom EuGH klären lassen, welche Anforderungen sich aus der Datenschutz-Grundverordnung und dem deutschen Prozessrecht für die justizielle Datenverarbeitung und mögliche Verwertungsverbote ergeben. Die Urteilsverkündung wird auf der Website des EuGH live gestreamt (https://curia.europa.eu/site/jcms/d2_5159/de/curia-web-tv). Weitere Informationen unter C- 484/24 (https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/affair?sort=AFF_NUM-DESC&searchTerm=%22C-484%2F24%22&publishedId=C-484%2F24). Presseansprechpartner beim EuGH hier (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_25870/).Freitag, 19. JuniKempten: Kommissionsvertreter Wolfgang Bücherl bei Europadialog "Europa weiterdenken"Wolfgang Bücherl, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in München, nimmt im Rahmen der 75. Landesversammlung der EuropaUnion Bayern am öffentlichen Europadialog "Europa weiterdenken" im Kornhaus Kempten teil. Weitere Gäste sind Eric Beißwenger, Bayerischer Staatsminister für Europaangelegenheiten, und Cemal Bozohglu MdL. Moderiert wird die Veranstaltung von Thorsten Frank. Im Anschluss an die Veranstaltung finden ein Empfang sowie Ehrungen statt. Ort: Großer Kornhausplatz 1, 87439 Kempten. Uhrzeit: 17-19 Uhr. Weitere Informationen hier (https://eu-bayern.de/terminarchiv/75-landesversammlung/). Pressekontakt: Vertretung der Europäischen Kommission in München, Renke.DECKARM@ec.europa.eu.Samstag, 20. JuniMünchen: Zamanand in Europa - Vielfalt erleben, Zukunft gestalten (bis 21. Juni)Im Rahmen des Zamanand-Streetlife-Festivals schafft der Schwerpunkt "Zamanand in Europa" einen lebendigen Raum, in dem Europas Vielfalt spürbar und erlebbar wird. Von Austausch und Diskussionen bis hin zu Live-Musik werden zahlreiche Aktivitäten stattfinden, die eine inklusive und nachhaltige Zukunft in Europa fördern. Im Fokus stehen Themen wie Integration, Nachhaltigkeit und ein starkes, geeintes Europa. Das Festival lädt zum Dialog, Mitgestalten und gemeinsamen Feiern ein und richtet sich an alle, die sich für ein offenes und solidarisches Europa engagieren. Die Veranstaltung wird von Europe Direct München in Kooperation mit der Vertretung der Europäischen Kommission in München, dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in München, der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, der Bayerischen Staatskanzlei und dem CAP - Centrum für angewandte Politikforschung organisiert. Ort: Odeonsplatz, Odeonspl. 1, 80539 München. Uhrzeit: Samstag, 16-21 Uhr / Sonntag, 11-20Uhr. Weitere Informationen: Zamanand in Europa (https://europa-mai.de/events/zamanand-in-europa-3/). Pressekontakt: Europe Direct München: 089 / 233 30195, europe-direct@muenchen.de und die Vertretung der Europäischen Kommission in München: Renke.DECKARM@ec.europa.euSonntag, 21. JuniBerlin: Fête de la Musique im ERLEBNIS EUROPAZum zweiten Mal findet im ERLEBNIS EUROPA im Europäischen Haus Berlin die Fête de la Musique mit einem eigenen Konzertprogramm statt. Musikerinnen und Musiker mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und Stilrichtungen treten im Europäischen Haus am Brandenburger Tor auf. Das Programm reicht von Pop, Rap und Elektropop über Jazz, Blues, Folk und Rock bis hin zu Klassik, Crossover und Weltmusik. Mit dabei sind Anouar, ANOTHER NGUYEN, Andrea Môira und Iskandar Widjaja. Der Besuch der Ausstellung ERLEBNIS EUROPA und des Konzertprogramms ist kostenfrei. Alle Inhalte der Ausstellung sind in den 24 Amtssprachen der Europäischen Union verfügbar. Ort: ERLEBNIS EUROPA, Unter den Linden 78, 10117 Berlin. Uhrzeit: 14.30 bis 19.15 Uhr. Weitere Informationen und genaues Programm hier (https://germany.representation.ec.europa.eu/events/fete-de-la-musique-2026-erlebnis-europa-wird-zur-buhne-2026-06-21_de).Berlin: BABYLON EUROPA 2026 - Co-Creating a Piece of EuropeBABYLON EUROPA, das Festival des Netzwerks der europäischen Kulturinstitute EUNIC Berlin, stellt im Rahmen der Berliner Fête de la Musique in seiner achten Ausgabe Europa als Co-Creation Space in den Mittelpunkt. Künstlerinnen und Künstler aus neun europäischen Ländern entwickeln in einer mehrtägigen Residenz eine Live-Show aus Musik, Performance, Tanz und Theater. Ab 14 Uhr entsteht ein europäisches Dorf mit Auftritten, Begegnungen, offenen Formaten und Streetfood aus unterschiedlichen Ecken Europas. Ab 17 Uhr diskutieren Barbara Gessler, Vertreterin der Europäischen Kommission in Deutschland, Lothar Sattler (Leiter der Abteilung Bundes- und Europaangelegenheiten, Medienpolitik), Zuzana Megová (Slowakisches Institut in Berlin, Präsidentin EUNIC Berlin), Kateryna Rietz-Rakul (Ukrainisches Institut Berlin) und Künstler aus dem Programm über europäische Perspektiven auf Kunst und Kultur. Um 20 Uhr beginnt die BABYLON EUROPA Show, das Ergebnis einer Woche gemeinsamer kreativer Arbeit. Ab 22 Uhr geht es weiter in die Fête de la Nuit. Gastgeberinnen sind die Vertretung von Ostbelgien, der Föderation Wallonie-Brüssel und der Wallonie in Berlin, das Ukrainische Institut in Partnerschaft mit GVL, die Botschaft der Republik Zypern, House of Luxembourg, das Italienische Kulturinstitut, das Polnische Institut Berlin, das Rumänische Kulturinstitut Berlin, das Slowakische Institut und die Maltesische Botschaft in Berlin. Das Projekt wird von EUNIC Berlin in Kooperation mit der Senatskanzlei Berlin und der Europäischen Kommission in Deutschland durchgeführt. Ort: ufaFabrik, Viktoriastraße 10-12, 12105 Berlin. Uhrzeit: 14-23.59 Uhr. Eintritt: frei. Weitere Informationen hier (https://germany.representation.ec.europa.eu/events/babylon-europa-2026-co-creating-piece-europe-2026-06-21_de?prefLang=en).Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlineMail: COMM-REP-DE-PRESS@ec.europa.euOriginal-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35368/6293373