MRH Trowe hat den Bereich Benefits neu strukturiert und vereint Pensions-Consulting, bAV, Benefits-Administration und Compensation-Beratung unter einem Dach. Damit ist das Unternehmen laut eigener Aussage einer der wenigen Vollsortimenter im deutschen Markt. MRH Trowe hat sein Geschäftsfeld Benefits strategisch neu aufgestellt und bündelt nun die Kompetenzen der Marken Lurse, Heubeck und MRH Trowe in einem integrierten 360-Grad-Angebot. Das Unternehmen positioniert sich als einer der wenigen Vollsortimenter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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