Geopolitik und Konjunkturdaten treffen aufeinander - dieser Montag könnte den Ton für die gesamte Börsenwoche setzen.Der Wochenstart steht im Zeichen des G7-Gipfels im französischen Évian: Handelsfragen und das angespannte Verhältnis zur Trump-Administration dürften die Stimmung an den Märkten belasten. Parallel dazu geben Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone, der US-Empire-State-Index und der NAHB-Wohnungsmarktindex erste Hinweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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