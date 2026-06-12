Die Nel ASA Aktie steht nach heftigen Kursschwankungen erneut im Fokus. Ein beendeter Rechtsstreit nimmt zwar ein Risiko vom Tisch, doch operativ bleibt der Wasserstoffkonzern unter Druck. Anleger richten den Blick nun auf Chartmarken, Aufträge und die Stimmung im gesamten Wasserstoffsektor.Vergleich schafft Entlastung Nel ASA hat einen Rechtsstreit mit der Iwatani Corporation of America beigelegt. Der Konflikt drehte sich um Wasserstoff ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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