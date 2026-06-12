Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Nachrichten vom Persischen Golf haben die Märkte weiter fest im Griff, so die Deutsche Börse AG.Zuletzt habe US-Präsident Trump seine Drohung neuer Militärschläge gegen den Iran zurückgezogen und von einem baldigen Abkommen gesprochen. Iran habe aber dementiert. "Dennoch setzen die Finanzmärkte auf ein Ende der kriegerischen Auseinandersetzung und eine baldige Öffnung der Straße von Hormus", berichte Helaba-Analyst Ralf Umlauf mit Blick auf sinkende Renditen, deutlich gefallene Ölpreise und steigende Aktienkurse. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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