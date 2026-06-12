Mercedes-Benz hat die Serienproduktion des vollelektrischen Vans VLE gestartet, dem ersten Modell auf Basis der komplett neuen Elektro-Plattform VAN.EA. Das Fahrzeug wird ab sofort im traditionsreichen Transporterwerk des Konzerns in Vitoria im Nordwesten Spaniens gebaut. Vor rund drei Monaten hat Mercedes-Benz Vans den VLE als Nachfolger des EQV vorgestellt. Und seit April sind auch schon Blindbestellungen des sehr hochwertig ausgestatteten Modells ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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