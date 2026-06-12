Der Ladesäulenbetreiber Eze.network meldet die Inbetriebnahme seiner 1.000. AC-Ladesäule, womit nun in der Bundesrepublik insgesamt 2.000 Ladepunkte des Unternehmens am Netz sind. Die Jubiläums-Ladesäule steht in Berlin. Das Münchner Unternehmen Eze.network hat diese Woche bei seinem bundesweiten Ladenetzausbau eine markante Marke erreicht: Die Firma errichtete ihre 1.000 Ladesäule. Da jede Station mit zwei Anschlüssen aufwartet, macht dies nun deutschlandweit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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