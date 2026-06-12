DJ OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s)

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD) (5OGU) OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s) 12-Jun-2026 / 14:35 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD) DEALING DATE: 11/06/2026 NAV PER SHARE: USD: 167.9430 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 28832 CODE: 5OGU =--------------------------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =--------------------------------------------------------------------------------------- ISIN: LU2555926372 Category Code: NAV TIDM: 5OGU Sequence No.: 431480 EQS News ID: 2345312 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

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June 12, 2026 08:35 ET (12:35 GMT)