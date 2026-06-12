Hier KLICKEN - SpaceX IPO - Größter Börsengang aller Zeiten!
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|SpaceX-Aktien mit Aufschlag von knapp 30 Prozent auf den Ausgabepreis indiziert
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|16:28
|SpaceX begins trading today: what do experts make of it?
|16:28
|Dow rises 250 points as Iran deal hopes grow ahead of SpaceX debut
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP
|180,00
|-100,00 %