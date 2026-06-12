Vernier/Ostermundigen (ots) -Die diesjährige Kids Bike Challenge fand heute auf der Sportanlage Kleinholz in Olten statt. Der TCS und die Kantonspolizei Solothurn empfingen 170 Kinder aus Zürich, Bern, Solothurn und dem Aargau, die theoretische und praktische Workshops absolvierten, damit sie sicher auf dem Velo unterwegs sind. Ausserdem wurden zwei Mädchen und zwei Jungen für die Teilnahme am europäischen Verkehrssicherheits-Wettbewerb in Tschechien ausgewählt.Kinder und Jugendliche nutzen das Velo nur noch halb so häufig wie im Jahr 1994. Das zeigt eine Studie, die das Astra im letzten Jahr publiziert hat. Wenn Kinder jedoch regelmässig Velofahren, lernen sie den Strassenverkehr kennen und verbessern ihre Koordinationsfähigkeiten. Damit Kinder für die Fortbewegung auf dem Velo gerüstet sind, führt der TCS seit 1996 die Kids Bike Challenge durch. Heute nahmen in Olten 170 Kinder ab 10 Jahren aus den Kantonen Zürich, Bern, Aargau und Solothurn daran teil.In Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Solothurn organisierte der TCS verschiedene Posten mit Theorie und Praxis, die die Kinder engagiert absolviert haben. Mit verschiedenen Übungen und Rollenspielen wurden Teilnehmenden das richtige Verhalten im Verkehr vermittelt. Das Ziel der Kids Bike Challenge ist, dass das Unfallrisiko auf dem Velo reduziert wird und die Kinder sicher unterwegs sind. Dies geschieht auf spielerische Weise, damit die Kinder nachhaltig Freude am Velofahren haben und die Kids Bike Challenge in Erinnerung bleibt. Dafür braucht es nicht nur Theorie, sondern praktische Übungen unter der Aufsicht von Profis von der Polizei und vom TCS.Geschicklichkeit, Wissen und SensibilisierungZum Programm gehörte die Sensibilisierung für tote Winkel, ein Geschicklichkeitsparcours, ein Workshop zur Sichtbarkeit, richtiges Verhalten bei Unfällen und ein Theorietest. Dank dem abwechslungsreichen Programm konnten die Kinder ihre Fähigkeiten auf dem Velo ausgiebig trainieren und verbessern, damit sie sich im Verkehr sicher bewegen. Auch für Marc Bärtsch, TCS-Experte für Verkehrssicherheit, war die Kids Bike Challenge ein voller Erfolg: "Die Kinder waren mit grossem Elan dabei und haben sichtbare Fortschritte erzielt. Das zeigt, dass diese Veranstaltung einen wichtigen Beitrag für ein sicheres Velo-Erlebnis leistet."Vier Kinder nehmen am europäischen Wettbewerb teilDie Kids Bike Challenge in Olten endete mit der Preisverleihung für jene Jungen und Mädchen, die bei den Geschicklichkeitsübungen und dem Theorie-Test am besten abgeschnitten haben. Ausserdem wurden zwei Mädchen und zwei Jungen ausgewählt, die die Schweiz am europäischen Verkehrsbildungswettbewerb der FIA vertreten. Beim Wettbewerb, der diesen Herbst in Tschechien stattfindet, messen sich Teams aus ganz Europa bei Workshops rund um das Thema Verkehrssicherheit.Pressekontakt:Marco Wölfli, Mediensprecher TCSTel. 058 827 34 03 | marco.woelfli@tcs.chOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100940629