Termin-Börse

Am heutigen Freitag richtet sich der Fokus der gesamten Finanzwelt auf das historische Börsendebüt der SpaceX-Aktie. Mit einem finalen Emissionspreis von 135 $ sammelt das Raumfahrt- und Technologieunternehmen von Elon Musk rd. 75 Mrd. $ an frischem Kapital ein und erzielt damit eine Rekordbewertung von 1,77 Bio. $. Doch ein Blick auf dieZahlen offenbart fundamentale Bewertungsdiskrepanzen, die an die DOTCOM-Blase erinnern. Neben dem Listing von SpaceX sorgt auch US-Präsident Trump weiter für Unruhe an den Märkten.Angesichts dieser Gemengelage aus spekulativer Euphorie und geopolitischen Risiken empfiehlt sich für die Portfolio-Allokation eine konsequente Risikominimierung. Anstatt in hochbewertete Technologiewerte einzusteigen, liegt unser strategisches Augenmerk weiterhin auf defensiven, dividendenstarken Substanzwerten. Diese Woche sind darunter ein unerschüttlicher Infrastrukturriese, eines der weltweit größten Konsumgüterunternehmen, ein krisensicherer Gesundheitsgigant, zwei japanische, ein deutsches und ein US-Amerikansches Unternehmen. Lesen die Details in der dieswöchigennach.Nur einmal in der Woche ordern, aber profitieren wie die Großen. Das ist die Termin-Börse aus dem Hause Bernecker. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, das Risiko spekuliert immer mit! Deshalb hat bei uns jeder Einstieg mehrere Kauflimits, immer einen Stop und meistens eine heiße Story. Das geht per Abo oder auch im Einzelabruf (KLICK HIER).