Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Analysten der DekaBank präsentieren die wichtigsten Ereignisse der kommenden Woche.Dienstag: Nach einem halben Jahr Pause dürfte die Bank of Japan bei diesem Zinsentscheid wieder eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte auf 1,00% beschließen. Gleichwohl sei die Situation, insbesondere im Hinblick auf die Inflation und die zukünftige Entwicklung, komplex. So habe die "Underlying Inflation" im Mai mit 0,6% die niedrigste Jahresrate seit September 2022 erreicht, während die Lohndynamik weiterhin einen Aufwärtstrend aufweise. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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