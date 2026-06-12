London (www.anleihencheck.de) - Trump möchte das Iran-Abenteuer hinter sich lassen und sich lieber auf Fußball konzentrieren - ob die iranische Regierung das zulässt, fragt Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.Der neue FED-Präsident Kevin Warsh wiederum dürfte sein Augenmerk auf die Preisstabilität richten - auch wenn Trump ihn für eine ganz andere Politik ausgewählt habe. Ebenso wie Fußballfans beim umstrittenen Videobeweis würden sich Beobachter gerade fragen, wer hier die Spielregeln mache. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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