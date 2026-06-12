Elvah-Mitgründer Sören Ziems startet ein neues Projekt: das "Kilowatt Collective", eine Art Einkaufsgenossenschaft fürs Laden. Die Idee dahinter: Menschen, die regelmäßig öffentlich laden, schließen sich zusammen und verhandeln mit einer Stimme bessere Konditionen bei den großen Ladestationsbetreibern. Vielen Elektroautofahrern sind die hohen Preise an öffentlichen Ladestationen ein Dorn im Auge. Und auch die Intransparenz der Konditionen - sprich: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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