Auch wenn Elektroautos grundsätzlich viel leiser unterwegs sind als Verbrenner, so erzeugen sie doch Geräusche wie etwa ein Surren, die manche Menschen als unangenehm empfinden. Ingenieure der Uni Magdeburg haben nun eine neuartige Geräuschminderung für die Leistungselektronik von E-Autos entwickelt - mit Material aus alten Reifen. Die Geräusche von Elektroautos entstehen zum Beispiel durch das Rollen von Reifen, den Luftwiderstand der Karosserie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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