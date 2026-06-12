Digitale Plattform für Gestaltung, Kollaborationstool und gefürchteter ADOBE-Disruptor: Ende Juli 2025 wurde FIGMA an die Börse gehypt.
Raketenfaktor: Plus 333 %! Der Treibstoff reichte vom Emissionspreis 33 $ bis fast 143 $ als Apogäum, erdfernster Punkt der Reise.
Weitere Flugbewegung: Flatterhaft abwärts. Im Kursverlauf klar von ADOBE dominiert.
Gestern schloss FIGMA bei 19,34 $. Das entspricht einem Börsenwert von 10,2 Mrd. $ (Quelle: CNBC).
Zur Einordnung: ADOBE wollte 2022 den Konkurrenten für 20 Mrd. $ übernehmen, was am Kartellrecht scheiterte.
Ist FIGMA jetzt also ein Kauf? Siehe Frankfurter Börsenbrief Nr. 25 in der nächsten Woche.
Helmut Gellermann
Frankfurter Börsenbrief - gegründet 1954.
Raketenfaktor: Plus 333 %! Der Treibstoff reichte vom Emissionspreis 33 $ bis fast 143 $ als Apogäum, erdfernster Punkt der Reise.
Weitere Flugbewegung: Flatterhaft abwärts. Im Kursverlauf klar von ADOBE dominiert.
Gestern schloss FIGMA bei 19,34 $. Das entspricht einem Börsenwert von 10,2 Mrd. $ (Quelle: CNBC).
Zur Einordnung: ADOBE wollte 2022 den Konkurrenten für 20 Mrd. $ übernehmen, was am Kartellrecht scheiterte.
Ist FIGMA jetzt also ein Kauf? Siehe Frankfurter Börsenbrief Nr. 25 in der nächsten Woche.
Helmut Gellermann
Frankfurter Börsenbrief - gegründet 1954.
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