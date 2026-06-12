DJ WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. Juni (25. KW)
=== M O N T A G, 15. Juni 2026 *** 08:00 DE/Großhandelspreise Mai *** 09:30 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Konferenz "Money in transition: digitalisation and innovation in payments" 10:00 DE/Adtran Networks SE, HV *** 11:00 EU/Handelsbilanz April *** 11:00 EU/Industrieproduktion April *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juni *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai *** 16:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung zu "Central Banking in an Era of Geopolitical Uncertainty" D I E N S T A G, 16. Juni 2026 *** 04:00 CN/Anlageinvestitionen Mai *** 04:00 CN/Industrieproduktion Mai *** 04:00 Einzelhandelsumsatz Mai *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/Traton SE, HV 10:00 DE/Befesa SA, HV 10:00 DE/PVA TePla AG, HV *** 11:00 EU/Arbeitskosten 1Q *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 12:55 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Bericht zu "Banking Union, between geopolitics and simplification" *** 14:30 US/Neubauverkäufe und Baugenehmigungen Mai 14:30 NO/Equinor ASA, Kapitalmarkttag *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Mai 15:00 SE/Verve Group SE, Kapitalmarkttag *** 15:10 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Diskussion bei Konferenz "Reuters Next Europe" - SE/Volvo Car Corp, Pre-close Call (2. Call am 17.06.) *** 17:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung zu "Money & More - the National Bank on the road" M I T T W O C H, 17. Juni 2026 *** 01:50 JP/Handelsbilanz Mai *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Mai *** 08:00 GB/Erzeugerpreise Mai *** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/Bechtle AG, HV *** 10:00 DE/Scout24 SE, HV 10:00 DE/Sixt SE, HV *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum *** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker *** 11:00 DE/Cancom SE, HV 11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), HV *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Mai 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR *** 15:00 DE/Auto1 Group SE, Kapitalmarkttag *** 16:00 US/Lagerbestände April *** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk) - JP/Bank of Japan (BoJ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats - SE/Volvo Car Corp, Pre-close Call (1. Call am 16.06.) D O N N E R S T A G, 18. Juni 2026 *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April *** 08:00 GB/Arbeitslosenquote Mai *** 08:00 CH/Handelsbilanz Mai *** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede zu Eröffnung der 53rd OeNB Annual Economics Conference in cooperation with SUERF (9:15 Fireside Chat mit IWF-Chefin Georgieva) *** 09:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei International Conference on Payment and Securities Settlement, Deutsche Bundesbank, Bank of Canada *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV 10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, HV 10:30 DE/Sto SE & Co. KGaA, HV *** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Sommer *** 11:00 SE/Nordea Bank Abp, Pre-Close Call für Analysten 1H 11:00 DE/Tonies SE, Kapitalmarkttag *** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht *** 14:15 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Diskussion zu "Monetary policymaking under uncertainty" *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juni *** 19:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei Foros de Vanguardia event F R E I T A G, 19. Juni 2026 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Mai (landesweit) 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Mai - BE/EU-Gipfel - EU/Eurex: Großer Verfalltermin - Börsenfeiertag: China, Finnland, Hongkong, Schweden, USA ===
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June 12, 2026 09:33 ET (13:33 GMT)
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