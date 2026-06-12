DJ WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. Juni (26. KW)

=== M O N T A G, 22. Juni 2026 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juni - EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn - AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung von OeNB und EIB *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR) D I E N S T A G, 23. Juni 2026 *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Mai 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni *** 10:00 DE/Delivery Hero SE, HV *** 10:00 DE/Porsche AG, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juni *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juni *** 10:30 BE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 15:15 GB/EZB-Direktor Elderson, Fireside Chat bei UN-Roundtable zu "From Risk to Resilience: Financing the Future" *** 15:35 GB/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Monetary Policy Forum von Barclays und CEPR *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juni *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni 21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 4Q M I T T W O C H, 24. Juni 2026 10:00 DE/Eckert & Ziegler AG, HV *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juni 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR *** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q *** 15:00 BE/Geschäftsklima Juni *** 16:00 US/Neubauverkäufe Mai *** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche *** 20:15 US/Qualcomm Inc, Investorentag *** 22:00 US/Federal Reserve Board, Ergebnisse des Bankenstresstests *** 22:00 US/BoJ-Gouverneur Ueda, Michel Camdessus Central Banking Lecture 21:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 3Q D O N N E R S T A G, 25. Juni 2026 *** 08:00 DE/NIM-Konsumstimmungsindikator (früher GfK) Juli *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1H *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juni *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, HV 10:00 DE/GFT Technologies SE, HV 10:00 DE/MLP SE, HV *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai - DE/Emissionsplanung des Bundes für das 3. Quartal - EU/EZB-Generalversammlung F R E I T A G, 26. Juni 2026 *** 00:30 US/Chicago-Fed-Präsident Golsbee, Rede bei Chicago Council on Global Affairs *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Juni 10:00 DE/Dermapharm Holding SE, HV *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Mai *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juni - GB/Easyjet plc, letzter Tag für formelles Übernahmeangebot durch Castlelake ===

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