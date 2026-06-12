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Dow Jones News
12.06.2026 16:09 Uhr
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WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. Juni (26. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. Juni (26. KW) 

=== 
M O N T A G, 22. Juni 2026 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
*** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und 
     Währungsausschuss des EP 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juni 
    - EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn 
    - AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung von OeNB und EIB 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze 
     für Unternehmenskredite (LPR) 
 
D I E N S T A G, 23. Juni 2026 
*** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Mai 
  08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Juni 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Juni 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Juni 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Juni 
*** 10:00 DE/Delivery Hero SE, HV 
*** 10:00 DE/Porsche AG, HV 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Juni 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Juni 
*** 10:30 BE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Anhörung im Wirtschafts- und 
     Währungsausschuss des EP 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Juni 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Juni 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 
     im Volumen von 5 Mrd EUR 
*** 15:15 GB/EZB-Direktor Elderson, Fireside Chat bei UN-Roundtable zu 
     "From Risk to Resilience: Financing the Future" 
*** 15:35 GB/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Monetary 
     Policy Forum von Barclays und CEPR 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juni 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Juni 
  21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 4Q 
 
M I T T W O C H, 24. Juni 2026 
  10:00 DE/Eckert & Ziegler AG, HV 
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juni 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR 
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q 
*** 15:00 BE/Geschäftsklima Juni 
*** 16:00 US/Neubauverkäufe Mai 
*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche 
*** 20:15 US/Qualcomm Inc, Investorentag 
*** 22:00 US/Federal Reserve Board, Ergebnisse des Bankenstresstests 
*** 22:00 US/BoJ-Gouverneur Ueda, Michel Camdessus Central Banking Lecture 
  21:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 3Q 
 
D O N N E R S T A G, 25. Juni 2026 
*** 08:00 DE/NIM-Konsumstimmungsindikator (früher GfK) Juli 
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1H 
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juni 
*** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, HV 
  10:00 DE/GFT Technologies SE, HV 
  10:00 DE/MLP SE, HV 
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai 
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai 
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai 
    - DE/Emissionsplanung des Bundes für das 3. Quartal 
    - EU/EZB-Generalversammlung 
 
F R E I T A G, 26. Juni 2026 
*** 00:30 US/Chicago-Fed-Präsident Golsbee, Rede bei Chicago Council 
     on Global Affairs 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Juni 
  10:00 DE/Dermapharm Holding SE, HV 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Mai 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juni 
    - GB/Easyjet plc, letzter Tag für formelles Übernahmeangebot 
     durch Castlelake 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/hab/kla

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June 12, 2026 09:33 ET (13:33 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
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